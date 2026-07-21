Correo Argentino incorporará pagos electrónicos en Venado Tuerto

Luego de más de tres años de reclamos impulsados desde el Concejo Municipal, la sucursal de Correo Argentino en Venado Tuerto confirmó que comenzará a aceptar pagos por medios electrónicos para sus operaciones comerciales. La medida pone fin a una situación que obligaba a los usuarios a abonar exclusivamente en efectivo y que había generado reiteradas quejas de vecinos, especialmente de adultos mayores y personas que utilizan habitualmente billeteras virtuales o tarjetas para realizar sus pagos.

La información fue dada a conocer por la concejala Florencia Di Pizio, autora de la última presentación realizada ante la empresa estatal. El planteo obtuvo finalmente una respuesta oficial luego de dos pedidos anteriores que no habían recibido contestación.

Tres años de reclamos sin respuestas

Di Pizio recordó que el reclamo comenzó en mayo de 2023, cuando el entonces concejal Nahuel Pasquinelli presentó la primera resolución solicitando la incorporación de medios electrónicos de pago en la sucursal local. Posteriormente se realizó una nueva presentación en 2025 y, ante la persistencia de la situación, el bloque oficialista impulsó un tercer pedido.

La principal preocupación era que los usuarios sólo podían abonar en efectivo, una modalidad que se fue volviendo cada vez más excepcional frente al crecimiento de los pagos digitales en el país.

«Ya llevamos tres presentaciones desde nuestro bloque por este tema. En mayo de 2023, el entonces concejal Nahuel Pasquinelli había realizado el primer pedido, el segundo es de 2025 y ahora volví a hacer porque seguíamos sin una respuesta», expresó la concejala.

Según explicó, en las dos oportunidades anteriores el Correo Argentino no sólo mantuvo inalterado su sistema de cobro, sino que tampoco respondió formalmente las resoluciones aprobadas por el Concejo Municipal.

«Hoy en día, si vas al Correo, la única forma de abonar es en efectivo. Hemos recibido varios reclamos de los vecinos y por eso hicimos estos planteos, pero no teníamos ningún tipo de respuesta de manera formal ni informal», sostuvo.

La respuesta oficial del Correo

La situación comenzó a destrabarse con una nota firmada por el jefe de la sucursal Venado Tuerto de Correo Argentino, en la que se informa que los inconvenientes técnicos fueron resueltos y que la dependencia está en condiciones de incorporar nuevos métodos de cobranza.

El mensaje enviado al cuerpo legislativo señala: «Luego de haber solucionado inconvenientes técnicos, estamos en condiciones de operar con diversos tipos de métodos de cobranza para las operaciones comerciales propias de los correos».

Aunque la comunicación no especifica una fecha de implementación, todo indica que la incorporación de tarjetas y billeteras virtuales será inminente, poniendo fin a una modalidad que había quedado desactualizada frente a los hábitos actuales de pago.

Un servicio que buscaba actualizarse

Di Pizio consideró que la modernización de los sistemas de cobro resulta necesaria para una ciudad como Venado Tuerto, que cumple un papel central como polo administrativo y comercial del sur santafesino.

«Hoy en día es necesario poder actualizarse con los canales de atención, muchas veces la persona que llega a realizar un trámite no cuenta con dinero en efectivo. Además debemos entender el rol estratégico que tenemos como ciudad, como centro regional administrativo y comercial, y el Correo tiene su importancia, por eso quedamos muy atrás», manifestó.

La incorporación de medios electrónicos también responde a una transformación más amplia de los sistemas de pago en Argentina, donde las transferencias inmediatas, las tarjetas y las billeteras virtuales se consolidaron durante los últimos años como herramientas de uso cotidiano tanto para consumidores como para comercios. El Banco Central impulsó este proceso mediante el esquema Transferencias 3.0, que favorece la interoperabilidad de los pagos digitales mediante códigos QR entre distintos proveedores de servicios financieros.

El impacto en los usuarios

Uno de los aspectos más señalados durante los reclamos fue la situación de los adultos mayores, quienes muchas veces concurrían con el dinero justo para realizar sus trámites o ya habían incorporado el uso de aplicaciones de pago, encontrándose con que la sucursal únicamente aceptaba efectivo.

«Los mayores reclamos provenían de adultos mayores que nos manifestaban que salen con la plata justa o que ahora que empezaron a aggiornarse con las tecnologías, en este lugar no la podían utilizar un QR y las distancias para recorrer son más largas para ellos, además del tiempo», explicó la edil.

En ese sentido, agregó: «Lamentablemente tuvimos que esperar más de tres años para obtener una respuesta, pero finalmente llegó, lo agradezco y espero que se pueda concretar en el menor tiempo posible».

Un cambio alineado con la evolución del servicio

Correo Argentino presta servicios postales, logísticos y financieros en todo el país, incluyendo operaciones de cobro de facturas, giros y otros trámites comerciales. La empresa viene incorporando progresivamente herramientas digitales tanto en sus plataformas online como en distintos servicios destinados a los usuarios, donde ya es posible utilizar tarjetas y billeteras virtuales para diversas operaciones.

En ese contexto, la incorporación de medios electrónicos en la sucursal de Venado Tuerto representa una actualización de la atención presencial que había quedado pendiente respecto de otras modalidades de pago ya disponibles en distintos servicios de la empresa.

La expectativa ahora está puesta en que la implementación se concrete en el corto plazo, permitiendo que quienes concurran a realizar envíos, abonar servicios u otras operaciones comerciales puedan elegir entre efectivo, tarjetas o billeteras virtuales, evitando las dificultades que durante años motivaron los reclamos del Concejo Municipal y de numerosos vecinos.