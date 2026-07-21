Rufino: Prisión preventiva para un acusado de abusar y amenazar a su pareja

Un hombre de 24 años continuará detenido por orden judicial mientras avanza la investigación que lo señala como presunto autor de lesiones, amenazas calificadas y abuso sexual con acceso carnal cometidos contra quien era su pareja en la ciudad de Rufino. La medida fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit, quien sostuvo que existen riesgos procesales que justifican mantener la prisión preventiva. Además, el imputado registra un antecedente condenatorio por hechos de violencia de género cometidos contra otra mujer.

Investigación y prisión preventiva

La audiencia se realizó en los tribunales de Rufino, donde la fiscal Florit solicitó la medida cautelar luego de imputar al hombre, identificado por sus iniciales JJCG, por una serie de delitos presuntamente cometidos en un contexto de violencia de género.

Según explicó la representante del MPA, la Defensa propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, pero el planteo fue rechazado por la magistrada. La jueza entendió que existían riesgos procesales suficientes para mantener privado de la libertad al imputado mientras continúa la investigación.

La fiscal también informó que el acusado posee un antecedente penal condenatorio por hechos similares, ya que anteriormente fue condenado por agredir y amenazar a otra mujer con la que había mantenido una relación de pareja. Ese antecedente fue uno de los elementos valorados durante la audiencia para sustentar el pedido de prisión preventiva.

Los hechos investigados

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los episodios comenzaron durante la madrugada del martes 7 de julio en la vivienda donde convivían el imputado y la víctima.

La investigación sostiene que, mientras la mujer dormía, el hombre revisó su teléfono celular y encontró fotografías archivadas en las que aparecía junto a amigos y a una expareja. A partir de ese momento, habría iniciado una agresión verbal y física contra la mujer.

Siempre según la acusación, pese a que la víctima intentó calmar la situación, el imputado tomó un cuchillo tipo Tramontina, se lo apoyó sobre el cuerpo y la amenazó de muerte.

La fiscal Florit indicó además que el acusado obligó a la mujer a acompañarlo al establecimiento rural donde trabajaba, recriminándole durante toda la jornada las fotografías halladas en el teléfono celular.

La acusación por abuso sexual

La investigación también atribuye al imputado dos hechos de abuso sexual.

Según lo expuesto en la audiencia, al día siguiente de las agresiones, el hombre intentó mantener relaciones sexuales con la víctima. La mujer se negó, pero, de acuerdo con la imputación, él utilizó la fuerza para imponerse, la desvistió y abusó sexualmente de ella.

La Fiscalía sostiene que una situación de similares características volvió a ocurrir dos días después, cuando nuevamente el acusado habría atentado contra la integridad sexual de quien entonces era su pareja.

En esta etapa del proceso, los hechos forman parte de una investigación penal preparatoria, por lo que deberán ser analizados durante el avance de la causa respetando las garantías constitucionales y el derecho de defensa del imputado.

La denuncia y el avance de la causa

Luego del segundo episodio denunciado, la mujer aguardó a que el acusado se retirara a trabajar para dirigirse a una dependencia policial y formalizar la denuncia.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público de la Acusación puso en marcha la investigación.

La fiscal explicó que se brindó contención a la víctima, se ordenó la inmediata detención del imputado, se solicitaron distintas pericias y se recibieron declaraciones testimoniales de personas del entorno de la denunciante.

Durante varios días el acusado fue buscado en distintos lugares que frecuentaba, incluida la vivienda de su madre. Finalmente, el lunes siguiente se presentó por sus propios medios en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido.

Los delitos atribuidos

La Fiscalía investiga al imputado como presunto autor de lesiones leves dolosas doblemente calificadas, por haber sido presuntamente cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y en un contexto de violencia de género.

También se le atribuyen los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma y abuso sexual con acceso carnal.

Las calificaciones penales fueron formuladas durante la audiencia cautelar y podrán mantenerse o modificarse conforme avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.

Violencia de género y respuesta judicial

La legislación argentina contempla un régimen específico de protección frente a la violencia por razones de género a través de la Ley Nº 26.485, que establece medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Esa normativa reconoce, entre otras modalidades, la violencia física, psicológica y sexual, y constituye uno de los marcos legales que orientan la intervención de los organismos judiciales y estatales en este tipo de investigaciones.

En este caso, la jueza resolvió mantener al imputado en prisión preventiva mientras continúa la producción de pruebas y el desarrollo de la investigación penal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.