Venado Tuerto despliega un amplio operativo de seguridad para la final del Mundial entre Argentina y España

El Gobierno de Venado Tuerto, en coordinación con el Gobierno de Santa Fe, las fuerzas de seguridad y los organismos de emergencia, implementará este domingo un operativo preventivo especial con motivo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España. El dispositivo fue planificado con independencia del resultado del encuentro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos, preservar el orden público y prevenir hechos de violencia durante las celebraciones o concentraciones que puedan producirse en la ciudad. La organización del operativo fue definida en reuniones encabezadas por el intendente Leonel Chiarella, junto con la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, con la participación de autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y organismos de respuesta ante emergencias.

Refuerzo policial y presencia de fuerzas federales

El despliegue contará con una presencia policial superior a la habitual, reforzada con grupos antidisturbios y fuerzas de choque ubicados en puntos estratégicos para actuar de manera preventiva y disuadir posibles incidentes. También participarán efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, en el marco de un trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad. Además, habrá una ambulancia y personal sanitario preparados para brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia que pudiera registrarse durante la jornada.

Controles de acceso y restricciones

El principal punto de concentración será la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, donde el acceso estará habilitado únicamente para peatones. En ese sector no podrán ingresar automóviles ni motocicletas. En cada ingreso se instalarán controles integrados por inspectores de Tránsito, personal de Control Urbano y efectivos policiales, quienes verificarán que los asistentes no ingresen con botellas de vidrio, objetos contundentes, elementos punzantes o banderas con palos. La convocatoria del operativo comenzará a las 17.30 del domingo, momento en que los distintos equipos se distribuirán en los puestos de control y prevención.

Monitoreo permanente

La zona de mayor concentración será supervisada en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Municipal, mediante el sistema de videovigilancia instalado en la ciudad. En caso de detectarse actos de vandalismo, daños al patrimonio público o privado, agresiones u otros hechos delictivos, la información será remitida de manera inmediata al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para la intervención correspondiente, conforme a sus competencias institucionales.

Cortes de tránsito

Como parte del dispositivo, desde el mediodía quedará restringida la circulación vehicular en el entorno de plaza San Martín, donde además el carril interno permanecerá vallado y sin vehículos estacionados. Los cortes de tránsito se realizarán en los siguientes puntos: Marconi y San Martín. Estrugamou y 9 de Julio. San Martín y 9 de Julio. Casey y Maipú. Maipú y Belgrano. Moreno y 25 de Mayo. Hipólito Yrigoyen y Moreno. 9 de Julio y Belgrano. Desde el Gobierno de Venado Tuerto señalaron que el objetivo central del operativo es prevenir incidentes, proteger a quienes participen de la jornada y permitir que la final del Mundial se desarrolle en un clima de convivencia y tranquilidad.