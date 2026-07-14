Pullaro anunció un fondo de 10.000 millones de pesos para reducir el impacto de El Niño

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en Rosario un encuentro con intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas e integrantes del gabinete provincial para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante el posible impacto del fenómeno climático de El Niño durante el último trimestre de 2026.

La actividad se desarrolló en la Sala Lavardén y formó parte de una estrategia provincial orientada a reducir riesgos sobre la población, la infraestructura y el sistema productivo ante un escenario de eventuales lluvias intensas y excesos hídricos. Durante la jornada, el Gobierno de Santa Fe presentó las obras ejecutadas, los protocolos de actuación, los planes de contingencia y las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta en el territorio.

En ese marco, Pullaro anunció la creación de un fondo específico de 10.000 millones de pesos para atender de manera inmediata las emergencias que pudieran derivarse de las precipitaciones previstas. El objetivo, según explicó, es contar con recursos disponibles para actuar con rapidez en caso de que las condiciones climáticas generen situaciones críticas en distintas localidades de la provincia.

“Nos hemos ocupado de prepararnos para lo que puede venir. Hay un plan que se ejecutó de manera estratégica para que, si los pronósticos se cumplen, el impacto sea el menor posible”, afirmó el mandatario provincial.

Obras, protocolos y coordinación territorial

Pullaro remarcó que la Provincia viene trabajando desde el inicio de la gestión en una planificación preventiva frente a eventos climáticos extremos. “Queríamos mostrar todo el esfuerzo realizado durante estos 31 meses de gestión preparándonos para un fenómeno climático que, aunque no lo deseemos, los pronósticos indican que puede presentarse y ser muy intenso”, sostuvo.

La reunión convocó a autoridades del centro-sur santafesino y tendrá continuidad este jueves con representantes del centro-norte provincial. La decisión apunta a ordenar la respuesta estatal por regiones, teniendo en cuenta las particularidades de cada cuenca, los puntos críticos de infraestructura y la situación de las localidades que podrían verse afectadas por anegamientos o interrupciones en la conectividad.

Durante la presentación, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, quien preside el Comité Operativo de Emergencia, repasó las acciones desarrolladas junto a municipios y comunas. También participaron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, quienes expusieron sobre la organización del sistema provincial de respuesta ante emergencias.

El Plan Hídrico Provincial

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la exposición del Plan Hídrico Provincial. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detallaron el avance de las obras de infraestructura, las tareas de limpieza y mantenimiento de canales, el monitoreo permanente y las mejoras incorporadas en los sistemas de drenaje.

Según indicó el Gobierno provincial, cerca del 70% de la red de canales se encuentra en condiciones operativas luego de los trabajos realizados. Para la Provincia, ese dato resulta clave en la preparación frente a lluvias extraordinarias, ya que la capacidad de escurrimiento será determinante para reducir anegamientos y limitar daños en zonas urbanas, rurales y productivas.

Pullaro también destacó la incorporación de nuevo equipamiento y señaló que, por primera vez, la Provincia contará con cuatro helicópteros disponibles para asistir a localidades que eventualmente puedan quedar aisladas por inundaciones.

Producción y cuencas compartidas

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, presentó las medidas vinculadas a la gestión integral del riesgo agropecuario y las recomendaciones destinadas a los distintos sectores productivos. En una provincia con fuerte incidencia de la actividad rural, la prevención de excesos hídricos aparece como un componente estratégico para proteger caminos, cultivos, tambos, establecimientos ganaderos y circuitos logísticos.

El gobernador también valoró la conformación de un comité regional junto con Santiago del Estero y Chaco para coordinar acciones sobre cuencas compartidas. Además, subrayó el trabajo conjunto con Córdoba para planificar respuestas ante posibles excedentes hídricos que puedan impactar sobre el territorio santafesino.

“La coordinación es clave”

En el cierre de la presentación, Pullaro insistió en que la prevención requiere del compromiso de todos los niveles del Estado. El mandatario sostuvo que la Provincia llega a esta etapa con obras, equipamiento, protocolos y recursos disponibles, pero remarcó que la eficacia de la respuesta dependerá de la articulación con municipios, comunas, comités de cuenca y sectores productivos.

“Estamos llegando bien preparados, pero la coordinación es clave. Si cada uno hace la parte que le corresponde, podremos reducir el costo que estas lluvias puedan generar sobre los ciudadanos y sobre nuestro sistema productivo. Para eso estamos trabajando”, concluyó.