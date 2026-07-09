Triquinosis: Retiraron 18 cerdos de un criadero de Ibarlucea

El establecimiento fue intervenido luego de que la investigación epidemiológica determinara que uno de los animales vinculados con los contagios había salido de ese lugar. Todo el plantel será sometido a faena controlada y análisis de laboratorio.

El Gobierno de Santa Fe dispuso el despoblamiento preventivo de un criadero de cerdos de Ibarlucea, después de que las tareas de trazabilidad confirmaran que uno de los animales asociados con casos de triquinosis provenía de ese establecimiento.

La medida alcanzó a 18 cerdos de distintas categorías, que fueron retirados para realizar su faena bajo controles sanitarios y determinar, mediante análisis de laboratorio, si existen otros ejemplares afectados por el parásito.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y contó con la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el gobierno local de Ibarlucea, la Guardia Rural Los Pumas y el propietario del criadero.

Investigación epidemiológica y faena controlada

La intervención se resolvió luego de que la investigación sanitaria permitiera establecer el recorrido del animal relacionado con los contagios y ubicar su procedencia en el establecimiento de Ibarlucea.

Ante esa situación, las autoridades dispusieron el retiro de la totalidad del plantel, en cumplimiento de las resoluciones sanitarias vigentes. La faena comercial permitirá obtener muestras individuales y comprobar si otros animales estaban infectados.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la participación de los distintos organismos involucrados en el procedimiento.

“La coordinación con organismos nacionales y locales garantiza que cada acción tenga respaldo técnico y transparencia, actuando rápidamente para proteger la salud de los santafesinos y fortaleciendo la seguridad alimentaria”, afirmó el funcionario.

El operativo forma parte de las acciones que el Gobierno provincial viene desarrollando ante la aparición de brotes de triquinosis, entre ellas auditorías en comercios, controles sobre la faena y campañas de información dirigidas a productores y consumidores.

Cómo se transmite la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede afectar a las personas por el consumo de carne de cerdo cruda, insuficientemente cocida o sin los controles bromatológicos correspondientes.

El riesgo también alcanza a productos derivados, como salamines, chorizos y otros embutidos caseros elaborados con carne contaminada. La salazón, el secado y el ahumado no eliminan las larvas del parásito, por lo que estos procedimientos no reemplazan los controles de laboratorio.

Además, la presencia del parásito no puede reconocerse a simple vista y no produce modificaciones en el olor, el sabor ni el color de la carne.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan comprar productos únicamente en comercios habilitados, verificar que los embutidos tengan rótulo y evitar alimentos ofrecidos por redes sociales, vendedores ambulantes o circuitos que no permitan conocer su origen.

Síntomas que pueden aparecer

A partir de la confirmación de los casos, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dependiente del Ministerio de Salud, intensificó las tareas de prevención y control. También se alertó a los equipos sanitarios para facilitar la detección temprana y retirar de circulación posibles partidas contaminadas.

Los primeros síntomas pueden incluir diarrea, dolor abdominal y náuseas. Con el avance de la enfermedad también pueden aparecer fiebre, dolores musculares, inflamación de los párpados y el rostro, dolor ocular y cefalea.

En cuadros graves, la infección puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Las personas que presenten síntomas compatibles y hayan consumido carne de cerdo o embutidos de procedencia dudosa deben acudir rápidamente a un centro de salud e informar qué productos ingirieron y dónde fueron adquiridos.

Controles para la faena familiar

Cuando se realiza una faena domiciliaria o familiar, es necesario enviar una muestra de carne a un laboratorio habilitado y esperar el resultado antes de consumirla o utilizarla para elaborar embutidos.

La Provincia cuenta con laboratorios oficiales que realizan el estudio mediante la técnica de digestión artificial, considerada el único método capaz de detectar de manera confiable la presencia del parásito.

Hasta obtener un resultado negativo, la carne no debe consumirse, venderse ni procesarse.

También se recomienda cocinar completamente las piezas antes de ingerirlas y evitar la compra de chacinados que no cuenten con identificación del elaborador, fecha de producción, condiciones de conservación y procedencia verificable.

La información sobre prevención, laboratorios habilitados y controles sanitarios puede consultarse en el sitio oficial de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.