Adjudican la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe adjudicó la obra que permitirá extender el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe “Brigadier Estanislao López” en el tramo que va desde el acceso a San Lorenzo hasta el Desvío Giardino, en Timbúes. La intervención demandará una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos y será financiada con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Gobierno de la Provincia dio un nuevo paso para ampliar la capacidad de circulación de la Autopista Rosario–Santa Fe y avanzar con la segunda etapa del tercer carril, una obra considerada estratégica para el sistema logístico del Gran Rosario y para el acceso al principal complejo agroexportador del país.

La intervención fue adjudicada a la empresa Luis Losi S.A. y comprende la construcción y pavimentación de una nueva vía de circulación en un tramo de 17,5 kilómetros, entre el kilómetro 16,2, a la altura del acceso a San Lorenzo centro, y el kilómetro 33,75, en inmediaciones del acceso al Desvío Giardino hacia los puertos de Timbúes.

Con esta segunda etapa, la Provincia completará más de 34 kilómetros continuos de autopista con tres carriles por mano entre Rosario y el corredor portuario del departamento San Lorenzo. El objetivo central es mejorar la circulación del tránsito pesado, reducir tiempos de traslado y fortalecer la infraestructura vial vinculada al movimiento de cargas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el impacto de la intervención y sostuvo: “Esta es la obra vial más importante del Gran Rosario y una de las más significativas de toda la gestión del gobernador Pullaro. Extender el tercer carril significa conectar de manera fluida el corredor de exportación más importante de la Argentina, con una autopista moderna, adaptada a las necesidades de hoy: sacar el 80% de los granos de Argentina por nuestros puertos”.

Enrico también remarcó el esquema de financiamiento y contratación de la obra. “Con financiamiento internacional, una licitación pública y transparente, y una adjudicación a valores competitivos, demostramos que cuando se gestiona bien el Estado se puede hacer obra de esta escala sin comprometer las finanzas provinciales”.

Una obra clave para el circuito portuario

La segunda etapa del tercer carril forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a fortalecer la red vial del circuito portuario del Gran Rosario, por donde circula un volumen determinante de la producción agroindustrial argentina.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, subrayó la importancia estratégica del tramo adjudicado y afirmó: “Cuando ambas etapas estén concluidas, más la nueva obra en puertos de Timbúes, vamos a tener un corredor continuo desde Rosario hasta el complejo portuario, con capacidad para absorber el volumen de carga que exporta el 80% de los granos argentinos”.

La licitación de esta segunda etapa se realizó en febrero pasado y contó con nueve ofertas. Luego del análisis técnico y económico, la Comisión Evaluadora recomendó la adjudicación a Luis Losi S.A., al considerar que su propuesta resultó la más conveniente.

Financiamiento internacional y plazo de largo alcance

La obra demandará una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos y será financiada a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobado en marzo de 2025 por hasta 150 millones de dólares, dentro del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

El crédito tiene un plazo de amortización de 18 años y una tasa de interés del 5,8%. Desde la Provincia destacaron que estas condiciones permiten distribuir a largo plazo el costo de una obra de escala regional, orientada a mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética.

El programa busca reducir costos logísticos e industriales, generar empleo y consolidar el perfil productivo de Santa Fe, especialmente en una zona donde confluyen rutas, autopistas, puertos, parques industriales y centros de procesamiento de granos.

La primera etapa ya está habilitada

La primera etapa del tercer carril, que abarcó 16,5 kilómetros entre Rosario y el acceso a San Lorenzo centro, fue inaugurada en febrero pasado. Esos trabajos estuvieron a cargo de la firma Pose S.A. y demandaron una inversión provincial superior a los 65 mil millones de pesos.

Actualmente, los seis carriles de ese tramo ya se encuentran habilitados, junto con una nueva balanza de pesaje dinámico instalada en la mano con sentido hacia Santa Fe.

Una vez finalizada la segunda etapa, la Autopista Rosario–Santa Fe contará con tres carriles por mano durante más de 34 kilómetros continuos desde Rosario hacia el corazón del complejo portuario, consolidando uno de los corredores viales más relevantes de la provincia.