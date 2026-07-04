Santa Fe arma una red para mejorar la asistencia alimentaria

El Gobierno provincial realizó en Rosario el primer Encuentro Provincial de Abastecimiento Alimentario. La iniciativa reunió a 67 empresas proveedoras y 220 instituciones sociales y educativas, con el objetivo de generar nuevos canales de compra, optimizar recursos públicos y fortalecer la asistencia alimentaria en todo el territorio santafesino.

Un encuentro para mejorar el abastecimiento

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante en Rosario el primer Encuentro Provincial de Abastecimiento Alimentario, una propuesta orientada a vincular a empresas del sector alimentario con instituciones que desarrollan tareas de asistencia social, comunitaria y educativa en distintas localidades de la provincia.

La actividad se realizó en La Fluvial y fue organizada de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Productivo, de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación. Participaron 67 empresas proveedoras y 220 asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares, organizaciones territoriales y establecimientos educativos.

El objetivo central fue ampliar la oferta de proveedores, mejorar el acceso a productos alimenticios y optimizar los procesos de compra de las instituciones que sostienen comedores escolares, comedores comunitarios y otros espacios de asistencia alimentaria.

Durante la jornada se realizaron reuniones previamente coordinadas, rondas de vinculación, exhibición de productos y espacios de intercambio entre empresas e instituciones. La propuesta buscó facilitar acuerdos comerciales e institucionales que permitan mejorar el abastecimiento y, al mismo tiempo, lograr un uso más eficiente de los fondos públicos destinados a políticas alimentarias.

Eficiencia en el uso de los recursos públicos

El secretario de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Rezzoaglio, destacó la importancia de generar herramientas concretas para mejorar la capacidad de compra de las organizaciones e instituciones que reciben asistencia del Estado.

“Este encuentro permite que el dinero que aporta el Estado a organizaciones sociales, comedores escolares y comedores comunitarios para la compra mensual de alimentos pueda utilizarse de una manera más eficiente”, señaló.

Rezzoaglio también valoró la participación del sector privado y remarcó que la posibilidad de acceder a productos con mejores condiciones comerciales refleja el sentido de la convocatoria. “El acompañamiento del sector privado y la posibilidad de ofrecer productos a mejores precios reflejan el verdadero espíritu de esta ronda de negocios, que hoy se concreta en este encuentro de abastecimiento”, sostuvo.

En la misma línea, el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Ramón Soques, indicó que la iniciativa expresa una modalidad de gestión basada en la articulación entre el Estado, las organizaciones y el sector productivo.

“Expresa la forma de gestionar del Gobierno provincial, integrando a los distintos sectores y construyendo comunidad”, afirmó.

Soques explicó que uno de los principales objetivos es mejorar la capacidad de compra de las organizaciones sociales que trabajan junto al Estado, especialmente en un contexto económico complejo. Además, señaló que la propuesta también representa una oportunidad para las empresas alimenticias, al abrir nuevos canales de contacto con instituciones de toda la provincia.

Más herramientas para las escuelas

Desde el Ministerio de Educación, la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, destacó que el encuentro permitirá a las escuelas contar con nuevas opciones para adquirir alimentos, comparar precios y evaluar la calidad de los productos disponibles.

“Las escuelas que elaboran alimentos para sus estudiantes o para otros establecimientos trabajan con distintos proveedores. Este encuentro les permitirá ampliar ese universo, conocer nuevas ofertas, comparar precios y evaluar la calidad de los productos”, expresó.

La funcionaria también subrayó el valor de la articulación entre áreas del Gobierno provincial y el vínculo con el sector privado. “Para nosotros es fundamental esta articulación entre ministerios y el vínculo entre el sector público y el privado. Es una forma concreta de acercar aún más el Estado a las instituciones”, agregó.

Instituciones y empresas con expectativas

Entre las organizaciones participantes, Mónica Crespo, de Cartoneros Unidos, valoró la posibilidad de acceder a nuevas referencias comerciales. Según indicó, la jornada generó “muy buenas expectativas” porque permite comparar precios y conocer alternativas de abastecimiento.

Por su parte, Alejandro Suárez, de la Escuela Nº 632 José Manuel Puig, consideró que el encuentro representa una oportunidad para sumar proveedores y mejorar la calidad del servicio alimentario que brindan las instituciones educativas.

Desde el sector privado, Adrián Restivo, representante de Pronto Ahorro, calificó la iniciativa como “muy positiva” por la posibilidad de ampliar su cartera de clientes. En tanto, Diego Rojas, de Panificadora Santa Rita, sostuvo que el espacio permite fortalecer vínculos comerciales y generar nuevos contactos.

La convocatoria incluyó a supermercados, autoservicios, distribuidores mayoristas, industrias alimentarias, empresas de consumo masivo, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, productores regionales y proveedores institucionales.

Una red para sostener la asistencia alimentaria

Con este primer encuentro, la Provincia busca consolidar una red de abastecimiento más amplia, ordenada y eficiente, capaz de mejorar las condiciones de compra de instituciones sociales y educativas que cumplen un rol clave en la asistencia alimentaria.

La iniciativa apunta a que comedores escolares, comedores comunitarios, organizaciones sociales y entidades territoriales puedan acceder a más proveedores, mejores precios y productos de calidad, fortaleciendo el impacto de los recursos públicos destinados a acompañar a sectores vulnerables en todo el territorio santafesino.