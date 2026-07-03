Elortondo: la Provincia licitó la construcción del nuevo hospital con 16 ofertas

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante la licitación pública para la construcción del nuevo Hospital de Elortondo, una obra sanitaria largamente esperada por la comunidad y que contará con un presupuesto oficial de 7.308 millones de pesos, a valores de diciembre de 2025.

El acto contó con la presencia de los ministros Lisandro Enrico, de Obras Públicas, y Silvia Ciancio, de Salud; la senadora departamental Leticia Di Gregorio; autoridades locales y regionales; trabajadores del efector y vecinos de la localidad.

La nueva construcción se desarrollará en el predio ubicado detrás del actual Samco. El proyecto prevé levantar un edificio moderno que concentrará las dependencias hospitalarias, mientras que el inmueble existente será adaptado para usos comunitarios y administrativos.

“Es un día histórico para los vecinos de Elortondo; el Gobierno de Pullaro licitó la construcción del nuevo Hospital”, destacó Enrico durante la actividad.

Un edificio de más de 2.600 metros cuadrados

El ministro de Obras Públicas explicó que el nuevo efector tendrá una superficie superior a los 2.600 metros cuadrados y estará organizado mediante cuatro naves longitudinales, con techos de estructura metálica y paneles conformados. Esos sectores estarán vinculados por tres patios internos, pensados para favorecer la ventilación y la iluminación natural.

“El ala suroeste albergará el hall de acceso principal, los sectores de espera y el SUM, mientras que el ala noreste estará destinada al ingreso estratégico de ambulancias y las áreas de servicios”, detalló Enrico.

En cuanto a la infraestructura médica, el proyecto contempla áreas para atención ambulatoria programada, admisión, seis consultorios —incluidos odontología y ginecología— y otros tres espacios destinados a atención rápida.

También incorporará un sector de diagnóstico y tratamiento, con sala de rayos X, ecografía y laboratorio de análisis clínicos. El área de urgencias contará con shock room y cuatro camas para internación transitoria.

“Las mejoras con respecto al actual Samco serán muy notorias”, remarcó el ministro.

Internación, servicios y áreas de apoyo

El proyecto incluye además un sector de internación general con cinco habitaciones de dos camas cada una, áreas de personal, office de enfermería, dormitorios para médicos de guardia y estar para trabajadores de salud.

Enrico precisó que el nuevo hospital también tendrá espacios para central de abastecimiento y procesamiento, esterilización, cocina, lavadero, depósito de farmacia, mantenimiento, vestuarios, limpieza, sala de máquinas y tableros, gases medicinales, depósitos diferenciados de residuos y morgue.

La obra se completará con nuevas veredas públicas, estacionamiento para bicicletas, iluminación exterior LED y equipamiento fijo para el hall central y las salas de espera.

El plazo de ejecución previsto es de 540 días calendario.

Ciancio habló de una obra de justicia para Elortondo

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, valoró el inicio del proceso licitatorio y sostuvo que el nuevo hospital representa una respuesta concreta para la localidad y su zona de influencia.

“El nuevo hospital representa un acto de justicia para este pueblo y para toda la región, por eso agradezco el compromiso de los trabajadores de la salud que sostuvieron la atención en los momentos más difíciles. Este hospital no solo es para los vecinos, también fue pensado para que todos ellos puedan trabajar en lugares dignos, cómodos y con las condiciones que merecen”, expresó.

Ciancio también destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar con el proyecto.

“El Gobernador me dio la palabra que este hospital se iba a hacer. Aunque la situación era difícil y el Gobierno nacional nos dejó sin medicamentos, insumos y sin acompañamiento en muchas áreas, hubo una decisión firme de seguir adelante. Y hoy ese compromiso se está haciendo realidad”, afirmó.

Un antes y un después para la comunidad

El presidente comunal de Elortondo, Ángelo Yocco, calificó la licitación como un hecho trascendental para la localidad y señaló que marcará un antes y un después en la atención sanitaria de la comunidad y la microrregión.

Además, puso a disposición de la empresa que resulte adjudicataria el acompañamiento de la Comuna para facilitar el desarrollo de los trabajos.

“Para mí es enormemente gratificante ser parte de este proceso histórico. Este hospital tiene más de 80 años y forma parte de la vida de generaciones de vecinos. Por eso este momento tiene un valor muy especial para toda la comunidad”, manifestó.

Las 16 ofertas presentadas

Durante el acto se conocieron las 16 propuestas económicas presentadas por empresas constructoras. El próximo paso será el análisis técnico y administrativo de las ofertas, para luego avanzar con la adjudicación desde el Ministerio de Obras Públicas.

Las firmas oferentes fueron Epreco SRL, por 6.796 millones de pesos; Wernly SA, por 6.820 millones; ICA SRL, por 6.616 millones; Constructora Tres, por 7.097 millones; Sanimat SA, por 6.997 millones; Werk SRL, por 7.679 millones; Dinale SA, por 9.098 millones; Pirámide SA, por 8.955 millones; Del Sol SA, por 8.000 millones; Depaoli y Trosce SRL, por 8.273 millones; Dyscom SA, por 7.912 millones; Bordó Arq. SRL, por 7.667 millones; EFE SRL, por 7.150 millones; Panetto, por 6.973 millones; Edeca SA, por 8.525 millones; y Alca SRL, por 6.702 millones.

La adjudicación se definiría durante julio y agosto, una vez completada la evaluación correspondiente.