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Santa Isabel: Cerró el taller de orientación vocacional en la Escuela 214

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Santa Isabel cerró el taller de orientación vocacional en la Escuela 214

El Gobierno de Santa Isabel, a través del Área de Juventud y Educación, informó la finalización de la etapa grupal del Taller de Orientación Vocacional que se desarrolló con estudiantes de 5º año de la Escuela Nº 214.

La propuesta estuvo a cargo de la Lic. Martina Perillo, psicóloga y psicopedagoga, y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre intereses, habilidades, deseos personales y proyectos de vida. A lo largo de los encuentros, los alumnos pudieron trabajar sobre una pregunta central en esta etapa de su recorrido educativo: cómo proyectar el futuro sin perder de vista la propia identidad.

Santa Isabel: Cerró el taller de orientación vocacional en la Escuela 214

Desde el Gobierno local destacaron que el taller permitió abordar la elección de una carrera u oficio no como una decisión cerrada o definitiva, sino como parte de un proceso más amplio, atravesado por cambios, búsquedas e imprevistos.

En ese sentido, remarcaron que elegir también implica aprender a adaptarse, sostener un rumbo y poner compromiso en aquello que cada joven decide emprender.

“El gran objetivo de este espacio fue aprender a escucharnos. Que cada chico y cada chica pueda hacer escuchar su propio deseo en cada paso que da”, señalaron desde el Gobierno de Santa Isabel.

Santa Isabel: Cerró el taller de orientación vocacional en la Escuela 214

Una apuesta al futuro de los jóvenes

El intendente Pablo Giorgis valoró la importancia de acompañar a los estudiantes en una etapa clave de definiciones personales, académicas y laborales.

“Apostar a la orientación vocacional es apostar al futuro de nuestros jóvenes. Desde el Gobierno de Santa Isabel vamos a seguir abriendo puertas para que cada estudiante pueda elegir su camino con libertad y con apoyo”, expresó el mandatario local.

Finalizada la instancia grupal, el proceso continuará con encuentros individuales destinados a quienes deseen profundizar su orientación vocacional y trabajar de manera más personalizada sobre sus intereses, dudas y proyectos.

Desde el Gobierno de Santa Isabel también agradecieron a directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Nº 214 por abrir las puertas de la institución y acompañar el desarrollo de la propuesta.

 

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