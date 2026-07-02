Santa Isabel: Cerró el taller de orientación vocacional en la Escuela 214

El Gobierno de Santa Isabel, a través del Área de Juventud y Educación, informó la finalización de la etapa grupal del Taller de Orientación Vocacional que se desarrolló con estudiantes de 5º año de la Escuela Nº 214.

La propuesta estuvo a cargo de la Lic. Martina Perillo, psicóloga y psicopedagoga, y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre intereses, habilidades, deseos personales y proyectos de vida. A lo largo de los encuentros, los alumnos pudieron trabajar sobre una pregunta central en esta etapa de su recorrido educativo: cómo proyectar el futuro sin perder de vista la propia identidad.

Desde el Gobierno local destacaron que el taller permitió abordar la elección de una carrera u oficio no como una decisión cerrada o definitiva, sino como parte de un proceso más amplio, atravesado por cambios, búsquedas e imprevistos.

En ese sentido, remarcaron que elegir también implica aprender a adaptarse, sostener un rumbo y poner compromiso en aquello que cada joven decide emprender.

“El gran objetivo de este espacio fue aprender a escucharnos. Que cada chico y cada chica pueda hacer escuchar su propio deseo en cada paso que da”, señalaron desde el Gobierno de Santa Isabel.

Una apuesta al futuro de los jóvenes

El intendente Pablo Giorgis valoró la importancia de acompañar a los estudiantes en una etapa clave de definiciones personales, académicas y laborales.

“Apostar a la orientación vocacional es apostar al futuro de nuestros jóvenes. Desde el Gobierno de Santa Isabel vamos a seguir abriendo puertas para que cada estudiante pueda elegir su camino con libertad y con apoyo”, expresó el mandatario local.

Finalizada la instancia grupal, el proceso continuará con encuentros individuales destinados a quienes deseen profundizar su orientación vocacional y trabajar de manera más personalizada sobre sus intereses, dudas y proyectos.

Desde el Gobierno de Santa Isabel también agradecieron a directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Nº 214 por abrir las puertas de la institución y acompañar el desarrollo de la propuesta.