Rufino: Prisión preventiva para un hombre investigado por abuso sexual

Un hombre de 55 años, identificado por sus iniciales como RHC, quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación por un abuso sexual cometido contra una mujer que era su pareja en Rufino. La medida fue ordenada por la jueza Lorena Garini, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses.

La causa tramita en el Ministerio Público de la Acusación y el imputado es investigado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Según la atribución fiscal, el hecho ocurrió en junio, en una vivienda de Rufino, en un contexto atravesado por situaciones previas de violencia de género.

La preventiva fue solicitada para proteger a la víctima

El fiscal Mauro Menéndez, a cargo de la investigación, sostuvo que la medida cautelar era necesaria para resguardar a la mujer, a quien describió en una situación de especial vulnerabilidad. En ese sentido, valoró que la jueza haya aceptado el planteo de la Fiscalía, pese a que la Defensa propuso medidas alternativas.

“A pesar de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido”, señaló Menéndez tras la audiencia. Además, explicó que “la privación de la libertad era fundamental para resguardar a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.

De esta manera, el acusado permanecerá detenido mientras continúa el proceso penal y se profundiza la investigación sobre el hecho denunciado.

Un vínculo marcado por violencia de género

De acuerdo con la Fiscalía, el abuso sexual se habría producido en el marco de una relación de pareja de aproximadamente dos décadas. Menéndez indicó que ese vínculo estaba atravesado por distintas formas de violencia ejercidas por el imputado.

“El imputado agredió sexualmente a su pareja en el marco de una relación atravesada por la violencia de género que él ejercía mediante maltratos verbales, control, aislamiento, sometimiento psicológico y aprovechamiento de la confianza derivada de la convivencia y el vínculo de alrededor de dos décadas que mantenía con la víctima”, afirmó el fiscal.

Según precisó el funcionario del MPA, la pareja se había separado días antes del hecho investigado. Sin embargo, la mujer le había permitido al hombre permanecer circunstancialmente en el domicilio hasta que encontrara otro lugar para mudarse.

“El hombre investigado cometió el ilícito semanas atrás, en una casa de Rufino en la que estaba circunstancialmente con su pareja”, indicó Menéndez. Luego agregó que “se habían separado días antes pero la mujer le había permitido quedarse en el domicilio hasta que él encontrara un lugar para mudarse”.

La calificación penal

La Fiscalía atribuyó al imputado la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. La medida de prisión preventiva fue dictada en esta etapa inicial del proceso, por lo que la investigación continuará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

El caso se enmarca en una investigación penal en curso, con intervención judicial en los tribunales de Rufino.