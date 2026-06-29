Gasoducto Regional Sur habilita conexiones en seis localidades santafesinas

La incorporación de la obra al sistema operado por Litoralgas permitirá avanzar con la factibilidad de suministro para unos 2.400 nuevos hogares de Venado Tuerto, Chovet, Carmen, Teodelina, Melincué y Chapuy.

Una obra clave para ampliar el acceso al gas natural

La incorporación del Gasoducto Regional Sur al sistema operado por Litoralgas representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la infraestructura energética del sur santafesino. La obra de ampliación y refuerzo permitirá generar condiciones para sumar nuevas conexiones de gas natural en distintas localidades de la región.

Según informó la compañía, la infraestructura se integra a un sistema de más de 13.000 kilómetros de gasoductos y redes de distribución bajo operación de Litoralgas. A partir de esta incorporación, se abre la posibilidad de avanzar con la factibilidad de suministro para alrededor de 2.400 nuevos hogares en Venado Tuerto, Chovet, Carmen, Teodelina, Melincué y Chapuy.

Los vecinos interesados en acceder al servicio pueden iniciar la solicitud de factibilidad desde la página web de Litoralgas, mediante un trámite online y gratuito. Ese paso permite evaluar las condiciones técnicas necesarias para avanzar con una eventual conexión domiciliaria.

Seguridad, operación y nuevas conexiones

Desde la empresa señalaron que la operación de esta infraestructura se realizará bajo los estándares de seguridad, calidad y eficiencia que aplica Litoralgas en toda su red. En paralelo, la distribuidora indicó que continúa incorporando tecnología y herramientas digitales para optimizar la gestión de sus activos y agilizar los procesos de atención a usuarios y clientes.

La finalización del Gasoducto Regional Sur formó parte de los acuerdos alcanzados entre Litoralgas y Enerfe para completar proyectos estratégicos en la provincia. Se trata de una obra que permanecía pendiente desde hacía varios años y que ahora queda integrada al sistema de distribución, con impacto directo en localidades del departamento General López y la región.

Además de la posibilidad de sumar nuevos usuarios residenciales, la disponibilidad de gas natural representa una condición relevante para comercios, industrias e instituciones. En ese sentido, la ampliación de la red permite acompañar el crecimiento urbano y productivo de las localidades alcanzadas.

Un plan de inversiones para Santa Fe

Litoralgas también informó que avanza con su plan de inversiones 2025-2029, por unos 110 millones de dólares, destinado a obras que beneficiarán a 52 mil clientes en 28 localidades santafesinas.

Dentro de ese programa se destaca la finalización del Gasoducto Regional Centro II, una obra de 140 kilómetros que une a Recreo con Rafaela y Sunchales. También se completaron las conexiones con gas natural a Albarellos y Uranga, mientras que se encuentra en ejecución la conexión a Santa Teresa.

En ese marco, el CEO de Litoralgas, Dante Dell’Elce, destacó el alcance del proceso de expansión previsto para los próximos años.

“Tenemos muchas obras más a lo largo de los próximos años que, sumadas a las que transfiere Enerfe para nuestra operación, permitirán incorporar 400 kilómetros de gasoductos al sistema de Litoralgas. Si a eso se agregan los más de 600 kilómetros anunciados por la Provincia, estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de gasoductos para Santa Fe, algo realmente muy significativo”, señaló.

Desde la compañía remarcaron que estas inversiones apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y a fortalecer las condiciones de desarrollo para comercios, industrias e instituciones. En el caso del sur santafesino, la incorporación del Gasoducto Regional Sur al sistema de Litoralgas marca un paso concreto para ampliar el acceso al servicio de gas natural en localidades que venían esperando nuevas posibilidades de conexión.