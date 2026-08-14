Teodelina será sede de una charla con fiscales sobre prevención de estafas

Teodelina será sede el próximo jueves 20 de agosto de una charla sobre prevención de estafas, una problemática que en los últimos años incorporó nuevas modalidades vinculadas con teléfonos celulares, redes sociales, plataformas comerciales, billeteras virtuales y servicios bancarios. La actividad comenzará a las 16 en el Centro Cultural Julio Gutierrez Martin y estará encabezada por cuatro fiscales de la región.

Participarán el fiscal regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Mauricio Clavero; Mauro Menéndez, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rufino; Julián Cochero, fiscal con sede en Melincué; y Damián Casullo, fiscal de Venado Tuerto.

La convocatoria, organizada por el Concejo Municipal y el Gobierno de Teodelina, lleva como consigna “Informarnos es la mejor herramienta para protegernos” y forma parte de una serie de encuentros que los representantes del MPA vienen desarrollando en localidades del sur santafesino.

Las modalidades que llegan a las fiscalías

El antecedente más reciente se produjo en Wheelwright, donde los mismos fiscales participaron de una jornada destinada a explicar cómo funcionan algunas de las estafas que actualmente aparecen en investigaciones judiciales de la región.

Entre las modalidades abordadas se encuentran llamadas telefónicas y mensajes en los que los autores se presentan como representantes de organismos públicos, entidades financieras o empresas conocidas. También fueron analizados engaños relacionados con supuestos trámites de PAMI o ANSES, operaciones realizadas a través de plataformas de compraventa y maniobras mediante códigos QR.

En otros casos, el contacto puede comenzar a partir de una publicación en plataformas como Marketplace o Mercado Libre y continuar mediante una conversación privada en la que el estafador intenta obtener datos personales, información bancaria, códigos de seguridad o acceso a cuentas.

Más allá de las variantes utilizadas, uno de los mecanismos recurrentes consiste en generar confianza o instalar una situación de urgencia para lograr que la víctima actúe sin verificar previamente la identidad de quien se comunica.

Los fiscales también vienen advirtiendo que las maniobras cambian rápidamente a medida que aparecen nuevas herramientas tecnológicas. Por esa razón, las charlas no están orientadas únicamente a describir casos particulares, sino a brindar criterios que permitan reconocer situaciones sospechosas antes de proporcionar información o realizar una operación.

Denunciar y actuar rápidamente

Otro de los aspectos planteados durante el ciclo regional está relacionado con lo que ocurre después de concretada una estafa. Clavero ha señalado en encuentros anteriores que haber sido víctima de un engaño no debe generar vergüenza ni impedir la realización de una denuncia.

La reacción temprana puede resultar importante para reconstruir movimientos de dinero, conservar información digital, identificar cuentas utilizadas en la maniobra y orientar la investigación.

En ese contexto, los fiscales remarcaron durante las actividades anteriores la necesidad de comunicar rápidamente lo ocurrido a las entidades involucradas y realizar la correspondiente denuncia, en lugar de considerar que el dinero perdido resulta necesariamente irrecuperable.

Como parte de las experiencias expuestas durante el recorrido regional, desde el MPA se mencionaron investigaciones en las que fue posible obtener reparaciones económicas para personas damnificadas, entre ellas casos tramitados por fiscales que participarán también del encuentro previsto en Teodelina.

Un recorrido por localidades de la región

La iniciativa forma parte de una política de acercamiento territorial de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, que ya realizó actividades preventivas en distintas localidades del departamento General López.

La propuesta busca aprovechar la experiencia cotidiana de quienes investigan este tipo de delitos para trasladar información directamente a los vecinos, especialmente frente a modalidades que pueden modificarse con rapidez y alcanzar tanto a adultos mayores como a usuarios habituados al manejo de herramientas digitales.

El encuentro de Teodelina dará continuidad a ese recorrido y permitirá que los asistentes consulten directamente a fiscales que intervienen en investigaciones desarrolladas en Rufino, Melincué, Venado Tuerto y otras localidades de la región.

La charla se realizará el jueves 20 de agosto a las 16 en el Centro Cultural Julio Gutierrez Martin de Teodelina, con participación de Mauricio Clavero, Mauro Menéndez, Julián Cochero y Damián Casullo.