La provincia está preparada para enfrentar el fenómeno de El Niño

Así lo afirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, durante la presentación de nueva maquinaria hídrica y vial destinada a reforzar la capacidad de respuesta ante posibles excesos hídricos. Los equipos serán distribuidos en distintos puntos de la provincia y se utilizarán para limpieza de canales, alcantarillas y banquinas, movimiento de suelo y traslado de maquinaria pesada.

La incorporación forma parte de las acciones preventivas que viene desarrollando el Gobierno santafesino ante los pronósticos que anticipan condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en la región. Durante la presentación, realizada en la ciudad de Santa Fe, Enrico estuvo acompañado por el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo.

Una provincia preparada

Enrico explicó que la Dirección Provincial de Vialidad incorporó diez máquinas combinadas de última generación, a las que se suma el equipamiento adquirido por la Secretaría de Recursos Hídricos. La renovación del parque apunta a mejorar la eficiencia operativa y reducir consumo de combustible, roturas y tiempos improductivos.

El ministro vinculó la incorporación con el escenario climático previsto para los próximos meses. Según señaló, el objetivo es contar con mayor capacidad de intervención “en el marco de una primavera lluviosa que vamos a tener en nuestra región”.

Respecto de los trabajos preventivos realizados hasta el momento, Enrico destacó que “muchas obras ya fueron terminadas y otras están en plena ejecución” y valoró “el diálogo y el trabajo mancomunado con los pueblos y ciudades de toda la provincia”.

En ese contexto, dejó una definición sobre la capacidad de respuesta que, según sostuvo, tiene actualmente Santa Fe frente a eventuales contingencias. “Vamos a ayudar a cada intendente y a cada localidad, estando activos en el territorio, porque el Gobierno de Santa Fe está preparado”, afirmó.

La declaración se enmarca en una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de fortalecer la disponibilidad de recursos propios para intervenir en distintos puntos del territorio provincial ante situaciones vinculadas con excesos hídricos.

Diez retroexcavadoras para las zonas viales

Seghezzo explicó que las diez nuevas retroexcavadoras serán distribuidas entre las diez zonas viales de la provincia, cada una de las cuales comprende uno o más departamentos. La organización permitirá disponer de maquinaria en diferentes regiones sin depender permanentemente del traslado desde un único punto.

“Son útiles para la limpieza de alcantarillas, la colocación de tubos y el movimiento de suelo”, indicó el administrador de Vialidad. También remarcó que los equipos 0 km ofrecen mayor rendimiento y menores costos operativos.

A través de la Dirección Provincial de Vialidad, el Gobierno santafesino invirtió 1.380 millones de pesos en la adquisición de 10 retroexcavadoras multipala JCB.

Las unidades cuentan con una pala cargadora frontal y un brazo excavador trasero, una configuración que permite desarrollar diferentes tareas durante una misma jornada. Entre otras intervenciones, pueden utilizarse para limpiar banquinas, destapar alcantarillas, cargar camiones y perfilar taludes.

La posibilidad de ejecutar distintas tareas con una misma máquina busca reducir desplazamientos y evitar la utilización de equipos específicos para cada intervención, algo especialmente relevante cuando deben atenderse varios puntos del territorio en períodos de alta demanda.

Más maquinaria para Recursos Hídricos

En paralelo, la Secretaría de Recursos Hídricos continúa ampliando su parque de equipos. A comienzos de julio fueron presentadas cuatro retroexcavadoras que ya se encuentran trabajando en distintos sectores de la provincia.

Ahora se sumó un tractor topador sobre orugas adquirido por U$s 164.180, destinado a la conformación de banquinas de trabajo y a tareas de desmalezamiento y destronque.

También fue incorporado un camión Volvo, con una inversión de U$s 215.000, que será utilizado para trasladar maquinaria pesada entre diferentes puntos de Santa Fe. La incorporación apunta a reducir los tiempos de movilización y mejorar la logística de las intervenciones.

El esquema de renovación continuará en septiembre. Para mediados de ese mes está prevista la llegada de dos retroexcavadoras de brazo largo destinadas principalmente al trabajo en canales troncales y rurales.

Una de las máquinas tendrá un brazo de 14 metros y fue adquirida por U$s 166.658, mientras que la segunda contará con un alcance de 18 metros y demandó una inversión de U$s 272.335.

Con la incorporación de estos equipos y las obras hídricas que se encuentran terminadas o en ejecución, el Gobierno provincial busca respaldar con capacidad operativa su estrategia preventiva ante un escenario de mayores lluvias. La afirmación de que Santa Fe se encuentra preparada para enfrentar El Niño queda así asociada a la disponibilidad de maquinaria, obras y recursos distribuidos territorialmente para responder ante eventuales contingencias.