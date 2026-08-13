Pullaro y Chiarella encabezarán el homenaje a San Martín

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, encabezarán el próximo lunes el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. La ceremonia se realizará en la renovada plaza que lleva el nombre del Libertador.

La actividad está prevista para el lunes 17 de agosto, a partir de las 14.15, en plaza San Martín, en la intersección de Belgrano y Marconi. Durante el encuentro, Pullaro y Chiarella pronunciarán palabras alusivas en homenaje al Padre de la Patria.

La convocatoria contará además con la participación de funcionarios provinciales y municipales, abanderados y representantes de instituciones de la ciudad, que se reunirán en el principal espacio público venadense para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer.

La invitación se extiende también a los vecinos que quieran participar de la ceremonia. En caso de condiciones meteorológicas adversas, el acto será trasladado al Centro Cultural Municipal, según lo previsto por la organización.

El acto provincial vuelve a la renovada plaza

La elección de plaza San Martín mantiene una tradición institucional de Venado Tuerto, ya que cada 17 de agosto el espacio es sede del acto oficial provincial en homenaje al Libertador. La conmemoración de este año tendrá, además, la particularidad de realizarse luego de la renovación integral del paseo.

La remodelación fue inaugurada en mayo de este año con la presencia del propio Pullaro, Chiarella y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico. La intervención alcanzó más de 51 mil metros cuadrados e incorporó mejoras en senderos, iluminación, accesibilidad, mobiliario, sectores de juegos y parquización.

También se trabajó específicamente sobre la configuración cívica del espacio. El mástil y la Pirámide de Mayo fueron reposicionados para optimizar la realización de actos públicos, mientras que las placas recordatorias y monumentos históricos fueron restaurados y reubicados. Entre ellos se encuentra la estatua del General San Martín.

La recuperación de la plaza tiene además un antecedente directamente vinculado con esta fecha. El proyecto formó parte del paquete de obras para Venado Tuerto anunciado por Pullaro durante el acto del 17 de agosto de 2024, cuando el gobernador encabezó en ese mismo lugar la conmemoración por el fallecimiento del Libertador.

La obra atravesó posteriormente el proceso licitatorio y distintas adecuaciones hasta su finalización. Su inauguración formal se concretó en mayo de 2026, por lo que la ceremonia del próximo lunes será el primer homenaje provincial del 17 de agosto realizado en la plaza después de completarse su transformación.

A 176 años de la muerte del Libertador

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, y tuvo un papel decisivo en las campañas por la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Después de desarrollar parte de su carrera militar en España, regresó al Río de la Plata en 1812 y creó el Regimiento de Granaderos a Caballo. Posteriormente asumió responsabilidades al frente del Ejército del Norte y organizó desde Cuyo el Ejército de los Andes, con el que concretó en 1817 el histórico cruce de la cordillera.

Las campañas encabezadas por San Martín resultaron determinantes para la liberación de Chile y posteriormente para el proceso independentista de Perú. Tras retirarse de la actividad pública y radicarse en Europa, falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.

Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en el mausoleo ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El acto del lunes en Venado Tuerto volverá así a reunir a las máximas autoridades provinciales y municipales alrededor de una de las principales fechas del calendario histórico argentino, esta vez con la renovada plaza San Martín nuevamente como escenario central de la conmemoración.