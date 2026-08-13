Firmat licitó una obra por 2.058 millones de pesos para cloacas

Firmat avanzó con una obra estratégica para ampliar la cobertura del sistema cloacal. La intervención permitirá aumentar la capacidad de tratamiento de la planta depuradora y habilitar futuras extensiones de la red hacia sectores de la ciudad que aún no cuentan con el servicio.

La apertura de sobres corresponde a la Licitación Pública Nº 1690 de Aguas Santafesinas SA (ASSA), denominada oficialmente “Optimización PDLC – Etapa 1 – Ciudad de Firmat”. El procedimiento contempla un presupuesto oficial de 2.058.122.810,27 pesos, IVA incluido, con valores correspondientes a marzo de 2026.

El acto contó con la presencia del intendente Leonel Maximino; el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; la presidenta del Concejo Municipal, Griselda Valdecasa; funcionarios provinciales y representantes de Aguas Santafesinas.

Una obra para aumentar la capacidad de tratamiento

El proyecto apunta a optimizar la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Firmat y completar su tercer módulo. La intervención resulta determinante para que el sistema pueda recibir un mayor volumen de efluentes y sostener una nueva etapa de expansión del servicio.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, la mayor capacidad permitirá atender las necesidades de tratamiento correspondientes al 100% de la población actual de Firmat. La obra sobre la planta constituye, además, el paso técnico previo para incorporar nuevas redes domiciliarias.

En ese marco, el proyecto permitirá generar la factibilidad necesaria para avanzar posteriormente con extensiones hacia los barrios Carlos Casado, Nadal, La Hermosa y Fredriksson. La incorporación efectiva de esos sectores dependerá luego de las obras específicas de tendido de redes que se proyecten para cada zona.

La diferencia resulta central dentro del proceso: la licitación actual está destinada a aumentar y optimizar la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales. A partir de esa infraestructura será posible desarrollar las etapas siguientes y sumar conexiones en barrios que todavía permanecen fuera de la cobertura.

El proceso licitatorio

El llamado fue realizado por Aguas Santafesinas y estableció inicialmente la presentación de las ofertas hasta las 11 del viernes 7 de agosto en la sede de la Municipalidad de Firmat, ubicada en la intersección de San Martín y Buenos Aires. Allí también se fijó la apertura correspondiente.

El pliego determinó además una garantía de oferta de 20.581.228 pesos, mientras que el presupuesto oficial fue fijado en más de 2.058 millones de pesos, IVA incluido.

Con la apertura de sobres quedó cumplida una instancia administrativa clave para avanzar posteriormente con la evaluación de las propuestas y el procedimiento de adjudicación. La importancia de la intervención radica en que la capacidad disponible en la planta depuradora condiciona cualquier ampliación posterior del sistema domiciliario.

Desde el gobierno local destacaron la articulación con la Provincia y Aguas Santafesinas para llevar adelante una intervención que acompañe el crecimiento urbano con infraestructura sanitaria. El objetivo planteado es ampliar progresivamente la cobertura y disponer de capacidad suficiente para incorporar nuevos sectores.

El antecedente de ampliación de redes

Firmat ya atravesó en los últimos años otras etapas de expansión del sistema. En 2022 se ejecutaban obras de ampliación de colectoras en los barrios La Patria y La Quemada, con más de 10.000 metros de cañerías proyectadas y 1.032 conexiones domiciliarias para beneficiar a unos 4.000 vecinos.

La intervención licitada ahora tiene una función diferente pero complementaria: reforzar la infraestructura de tratamiento para permitir que la red pueda seguir creciendo. Completar el tercer módulo de la planta depuradora aparece así como una condición indispensable para sostener las próximas ampliaciones.

El proceso abierto coloca el foco, en esta primera etapa, en la capacidad operativa de la planta. Una vez ejecutada esa mejora, Firmat contará con la infraestructura necesaria para proyectar nuevas redes y avanzar hacia una cobertura cloacal más amplia en los barrios que todavía aguardan la prestación.