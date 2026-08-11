Villa Cañás: Detuvieron a un hombre por un robo rural

Personal policial interceptó una camioneta con un acoplado que transportaba leña de eucalipto presuntamente sustraída de un establecimiento rural. El conductor fue detenido y se constató que tenía una orden de detención vigente desde 2023 por una causa de robo.El procedimiento se llevó adelante el viernes al mediodía y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 6ª de Villa Cañás, con colaboración de personal de la Comisaría 5ª de Santa Isabel.

El procedimiento en la Ruta Provincial 94

La intervención comenzó después de que la Policía tomara conocimiento de que un vehículo cargado con leña había salido de un establecimiento rural de la zona.A partir de esa información, los efectivos localizaron e interceptaron una camioneta con un acoplado en inmediaciones de la Ruta Provincial 94 y el acceso a Santa Isabel.Durante el procedimiento identificaron al conductor y verificaron la carga. La madera transportada coincidía con la leña sustraída del establecimiento rural, según la información policial.

Una orden de detención vigente desde 2023

Al consultar los datos personales del conductor, los agentes comprobaron que registraba una orden de detención activa fechada el 19 de septiembre de 2023, solicitada por la Fiscalía.La medida correspondía a una causa caratulada como robo calificado por ser productos separados del suelo y cometido en despoblado.Ante esa situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.