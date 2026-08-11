Santa Fe presentó su primera flota aérea contra incendios

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este martes en Rosario las dos aeronaves que integrarán el sistema provincial de respuesta aérea ante incendios. Santa Fe contará por primera vez con medios aéreos hidrantes propios, mediante un avión anfibio Air Tractor Fire Boss y un helicóptero Helibras AS 350 B2 equipado con helibalde.

La presentación se realizó en el hangar destinado a la flota provincial en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”. Allí se exhibieron el avión hidrante adquirido por el Gobierno santafesino y el helicóptero que fue recuperado, puesto nuevamente en servicio y acondicionado para participar en operativos contra el fuego.

Pullaro destacó el cambio que implica disponer de recursos propios para actuar frente a emergencias en distintos puntos del territorio. “Es la primera vez en la historia de la provincia que Santa Fe contará con una flota aérea de hidrantes para combatir los incendios que puedan sucederse en el territorio”, afirmó.

La experiencia de los incendios impulsó la incorporación

Durante la presentación, el gobernador recordó los incendios registrados durante años en las islas de Entre Ríos frente a Rosario, con episodios recurrentes y prolongados que afectaron a la región. También hizo referencia a lo ocurrido en febrero de 2025 en Cacique Ariacaiquín, departamento San Javier, donde las dificultades de acceso al terreno hicieron necesario recurrir a apoyo aéreo.

En aquella emergencia trabajaron alrededor de 60 brigadistas, con autobombas forestales, camionetas de ataque rápido y un avión hidrante contratado por la Provincia. Los focos fueron extinguidos después de varios días de tareas condicionadas por las altas temperaturas, el viento y las características del terreno.

Pullaro vinculó aquella experiencia con la decisión de avanzar en la adquisición de medios propios. “Entendimos que era una picardía tener un río tan cerca de la provincia y no contar con este tipo de aeronaves que permitirían sofocar muy rápidamente los incendios”, sostuvo.

La Provincia también avanzó en un convenio con Córdoba para la capacitación y colaboración de los pilotos, dentro del esquema de cooperación de la Región Centro.

Un avión anfibio con capacidad para 3.000 litros

El Air Tractor Fire Boss es una aeronave anfibia preparada específicamente para tareas de combate de incendios. Puede transportar aproximadamente 3.000 litros de agua y abastecerse directamente desde superficies acuáticas, como ríos, lagunas, lagos y embalses, mediante un sistema que permite realizar la carga en movimiento.

La adquisición fue adjudicada por la Provincia en 2025 mediante una licitación pública internacional. La documentación oficial estableció entonces una inversión superior a 5.500 millones de pesos para incorporar la aeronave, destinada tanto al ataque inicial de focos como a incendios de mayor magnitud y al apoyo de los equipos que trabajan en tierra.

Al referirse al nuevo equipamiento, Pullaro destacó sus prestaciones y la decisión de anticiparse a futuras emergencias. “Nos estamos adelantando a lo que pueda venir y podemos decirles a los santafesinos que tenemos una flota aérea preparada para combatir los incendios”, afirmó.

El segundo componente del sistema es el helicóptero Helibras AS 350 B2. La aeronave fue recuperada y equipada con un gancho de carga que permite transportar un helibalde, dispositivo utilizado para recoger agua y descargarla sobre focos ígneos, particularmente en sectores donde el acceso terrestre resulta complejo.

Las primeras pruebas sobre el río Paraná

Las dos aeronaves completaron este lunes al mediodía sus primeras pruebas operativas sobre el río Paraná, frente a la costa de Rosario. Durante los ejercicios realizaron maniobras coordinadas de carga y lanzamiento de agua, con el objetivo de comprobar tanto el funcionamiento de los equipos como la coordinación de las tripulaciones.

El jefe de pilotos, Gustavo González, explicó que la combinación del avión y el helicóptero amplía las posibilidades de intervención ante diferentes escenarios. “Tenemos la posibilidad de llegar donde no podemos acceder con otros medios”, señaló.

González destacó además la rapidez con la que pueden desarrollarse las operaciones de carga y descarga. “Se pueden cargar y lanzar muy rápido y se complementan”, indicó, y sostuvo que una intervención temprana puede resultar determinante: “Ante un foco de incendio, la aeronave salga y si lo agarramos a tiempo, en una hora de trabajo, el fuego esté apagado”.

La incorporación de los dos equipos permitirá integrar los medios aéreos propios con el despliegue de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios. La utilización de las aeronaves será coordinada por la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe de acuerdo con las características y necesidades de cada emergencia.

De la presentación en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” participó también el presidente del directorio de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta.