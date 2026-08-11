Seis escuelas del sur santafesino tendrán paneles solares

Seis establecimientos educativos del departamento General López incorporarán sistemas de generación de energía solar a partir de una inversión del Gobierno de Santa Fe. La Provincia destinará 109.534.960 pesos para instalar paneles fotovoltaicos en escuelas de Amenábar, Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen.

La iniciativa fue gestionada por la diputada provincial Sofía Galnares junto con las comunidades educativas y el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini. Los recursos fueron otorgados mediante Aportes No Reembolsables (ANR) y transferidos a municipios y comunas para avanzar con las instalaciones.

El proyecto contó además con la intervención del secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Federico Carballeira; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; y el acompañamiento del ministro de Educación, José Goity.

Las seis instituciones que recibirán la inversión

Los sistemas fotovoltaicos serán instalados en la EESOPI Nº 3029 “San José”, de Amenábar; la EESOPI Nº 8075, de Sancti Spíritu; la EESOPI Nº 8121, de Murphy; la EESOPI Nº 3004 “San José”, de Villa Cañás; la EESOPI Nº 8137, de Chovet; y la EESOPI Nº 8092 “Enseñanza Comercial Carmen”, de Carmen.

Los equipos permitirán generar energía eléctrica de origen renovable para autoconsumo, con el objetivo de reducir el consumo proveniente de la red y los costos de funcionamiento de cada establecimiento. Según lo previsto, las instalaciones serán adaptadas a las características y necesidades particulares de cada escuela.

Galnares señaló que el proyecto requirió un trabajo articulado entre los equipos directivos y las distintas áreas provinciales involucradas. “Desde el primer momento acompañamos esta iniciativa porque sabíamos que representaba una oportunidad para las escuelas. Hubo mucho trabajo conjunto con los equipos directivos y una muy buena respuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo para que esta gestión pudiera concretarse”, expresó.

La diputada también destacó la participación del Ministerio de Educación y vinculó la incorporación de los equipos con las actividades de educación ambiental que ya desarrollan las instituciones beneficiadas.

“Todas estas escuelas trabajan la educación ambiental en sus aulas; desde el gobierno provincial impulsamos Prosumidores 4.0, por lo tanto esta inversión significa aportar soluciones concretas para las instituciones”, afirmó Galnares.

La legisladora sostuvo además que la articulación entre las diferentes áreas permite avanzar sobre proyectos con impacto concreto en las comunidades educativas. “Este trabajo en conjunto nos permite acercar más oportunidades a nuestras escuelas y trabajar por un desarrollo sostenible real”, agregó.

Una inversión de más de 109 millones de pesos

Puccini precisó que la inversión provincial para los seis establecimientos alcanza los 109.534.960 pesos y destacó la incorporación de tecnología vinculada con la generación distribuida.

“Estamos realizando una inversión total de 109.534.960 pesos para que estas seis escuelas de General López puedan acceder a tecnología fotovoltaica”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo.

En ese sentido, sostuvo: “Apostar a las energías renovables es impulsar el desarrollo productivo, la eficiencia energética y la sostenibilidad en cada rincón de nuestra provincia”.

La iniciativa se desarrolla en un escenario en el que Santa Fe viene promoviendo la generación distribuida mediante políticas específicas. El programa Prosumidores 4.0 fue creado en 2024 para incentivar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, promover el autoconsumo e impulsar el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y un uso más eficiente de la energía.

La normativa provincial contempla la participación de usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de cooperativas eléctricas adheridas, con mecanismos para incorporar sistemas de generación renovable conectados a las redes de distribución.

El impacto en la infraestructura escolar

Por su parte, Goity encuadró el proyecto dentro de las acciones que la Provincia desarrolla sobre los establecimientos educativos. La incorporación de los sistemas solares se sumará a las intervenciones de infraestructura escolar que lleva adelante el Gobierno santafesino.

“Esta iniciativa se suma al Plan de Infraestructura que el Gobierno de Santa Fe viene llevando adelante en todo el territorio provincial, con el que estamos realizando una inversión inédita y mejorando las escuelas y los espacios donde se producen los aprendizajes”, manifestó el ministro.

Goity también destacó la articulación entre las áreas que participaron del proyecto. “La manera en la que tratamos a las escuelas refleja el compromiso con la educación y yo celebro el trabajo conjunto que se dio en esta oportunidad”, concluyó.

Con los aportes ya otorgados, el proyecto entra ahora en la etapa destinada a concretar las instalaciones en las seis localidades de General López. Los paneles combinarán una mejora en la infraestructura energética con el uso educativo de tecnologías renovables, en establecimientos que ya trabajan contenidos relacionados con el ambiente y la sostenibilidad.