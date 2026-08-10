Venado Tuerto: Cierran el gimnasio de Jorge Newbery tras fuertes ráfagas

El gimnasio del Club Jorge Newbery de Venado Tuerto permanecerá cerrado de manera preventiva luego de las fuertes ráfagas de viento registradas en las últimas horas. La medida fue acordada entre el Gobierno municipal y las autoridades de la institución, hasta contar con una evaluación técnica que determine el estado de la estructura.

La decisión se adoptó después de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes en las que puede observarse el movimiento de una de las paredes laterales del gimnasio como consecuencia del viento.

Frente a la preocupación generada por esas imágenes, el Municipio y el Club aclararon que la estructura no colapsó y no hubo personas afectadas. No obstante, resolvieron impedir temporalmente el ingreso al edificio como medida de precaución.

El gimnasio permanecerá sin actividades

La restricción continuará hasta que un profesional matriculado realice una inspección y emita un diagnóstico preciso sobre las condiciones del inmueble. No se desarrollará ninguna actividad dentro del gimnasio mientras permanezca vigente la inhabilitación preventiva.

La evaluación deberá establecer las condiciones de seguridad de la estructura y, a partir de sus resultados, determinar cuáles serán los pasos necesarios antes de autorizar nuevamente el uso de las instalaciones.

Desde ambas instituciones remarcaron que el cierre no implica hasta el momento la confirmación de un daño estructural. La decisión fue adoptada con el objetivo de descartar cualquier riesgo antes de permitir el regreso de socios, deportistas y familias que habitualmente utilizan el espacio.

El episodio tomó trascendencia a partir de las imágenes difundidas durante las últimas horas, en las que el desplazamiento visible de una pared lateral despertó inquietud sobre la situación del edificio. Ante ese escenario, las autoridades optaron por mantener el gimnasio fuera de funcionamiento hasta disponer de información técnica concluyente.

Esperan el informe técnico para definir la reapertura

Mientras se desarrolla la verificación, se pidió a la comunidad respetar el cierre y evitar permanecer en las inmediaciones del gimnasio. La restricción alcanza tanto al desarrollo de actividades deportivas como a cualquier otro uso del sector afectado por la medida.

El Club Jorge Newbery es escenario habitual de diferentes actividades deportivas y recreativas en Venado Tuerto. Precisamente por la concurrencia que registra el establecimiento, las autoridades municipales y de la institución resolvieron mantener cerrado el espacio mientras se determina técnicamente si puede volver a utilizarse con normalidad.

Por el momento, no se estableció una fecha para la reapertura. La habilitación dependerá del resultado de la inspección profesional y de las eventuales medidas que puedan surgir a partir del diagnóstico.

Una vez disponible el informe, el Gobierno de Venado Tuerto y el Club Jorge Newbery comunicarán oficialmente sus conclusiones y las condiciones para recuperar el funcionamiento del gimnasio. Hasta entonces, el cierre preventivo continuará vigente y no habrá actividades en el edificio.