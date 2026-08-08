La Justicia ordenó reparar las Rutas 7, 8 y 33

La Justicia Federal dictó una sentencia definitiva que ordena a Vialidad Nacional avanzar con la reparación integral de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López. La resolución exige una solución estructural y deja atrás la instancia cautelar de bacheo y mantenimiento urgente, según confirmó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El fallo fue dictado por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, en el marco del recurso de amparo impulsado por la legisladora debido al deterioro de los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino. La decisión representa una nueva instancia dentro de un proceso judicial iniciado en marzo de 2025.

De las reparaciones urgentes a una solución de fondo

El planteo judicial había comenzado con un pedido para que Vialidad Nacional interviniera en los sectores que presentaban mayores dificultades de transitabilidad. A fines de marzo de 2025, el Juzgado Federal hizo lugar a una medida cautelar y ordenó iniciar trabajos de refacción, señalización y bacheo en las tres rutas nacionales.

Aquella resolución establecía intervenciones inmediatas sobre sectores especialmente deteriorados de la red vial del departamento General López. El reclamo comprendía la Ruta Nacional 8 entre las Rutas Provinciales 94 y 4S, en la zona de Venado Tuerto y Santa Isabel; la Ruta Nacional 33 entre Sancti Spíritu y Firmat; y la Ruta Nacional 7 en su recorrido por el departamento.

Durante los meses posteriores, el reclamo continuó. En junio de 2025, Di Gregorio participó de audiencias con autoridades nacionales para plantear la necesidad de mantener y reparar esos corredores. Un mes después, la legisladora advirtió que las intervenciones ordenadas judicialmente no se habían concretado de manera completa, mientras persistían los problemas sobre las trazas.

En septiembre de ese año, Vialidad Nacional informó trabajos de mantenimiento y reparación sobre la Ruta Nacional 33 entre Rosario y Rufino, con tareas de bacheo, fresado, recomposición de la superficie asfáltica, corte de pasto, reposición de cartelería y reemplazo de barandas. Los principales arreglos se concentraban entonces entre Firmat y Venado Tuerto.

Una sentencia que exige obras estructurales

Ahora, según confirmó Di Gregorio, el proceso llegó a una sentencia definitiva. La nueva resolución ordena avanzar con la repavimentación de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33, modificando el alcance de la intervención judicial respecto de la medida cautelar inicial.

"Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días", señaló la senadora.

La diferencia entre ambas instancias resulta central para el reclamo. Mientras la cautelar estaba orientada a resolver de manera urgente los sectores con mayores problemas mediante tareas de mantenimiento, la sentencia apunta a una intervención integral sobre las calzadas.

Las tres rutas tienen una incidencia directa sobre la conectividad del departamento General López. En particular, la Ruta Nacional 33 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del sur santafesino y conecta la región productiva con los sistemas portuarios de Rosario y Bahía Blanca.

El reclamo por el estado de estos corredores también estuvo vinculado desde el inicio con la circulación cotidiana entre localidades del departamento. Di Gregorio sostuvo que el deterioro repercute sobre el transporte, la actividad productiva, el desarrollo regional y la seguridad vial de quienes utilizan las trazas.

El cumplimiento de la sentencia

Tras conocerse la resolución, la atención se concentra ahora en su cumplimiento por parte de Vialidad Nacional. La ejecución efectiva de las obras ordenadas será la próxima instancia del proceso, luego de más de un año de presentaciones judiciales y reclamos por el mantenimiento de los corredores.

"Esperamos que Vialidad Nacional cumpla con lo que establece la Justicia. Durante demasiado tiempo vimos promesas que nunca se concretaron, mientras las rutas siguieron deteriorándose. Los vecinos del departamento General López merecen respuestas y obras que les devuelvan la tranquilidad al momento de viajar", afirmó Di Gregorio.

La sentencia definitiva profundiza así el alcance de la intervención judicial iniciada en 2025. El planteo ya no queda circunscripto a reparaciones transitorias sobre los puntos más comprometidos: la orden judicial reclama una respuesta estructural para las tres rutas nacionales que atraviesan General López.