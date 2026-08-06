Santa Fe abre la inscripción para titularizar cargos docentes

El Ministerio de Educación de Santa Fe convocó a un nuevo concurso de ingreso a la docencia para cubrir cargos de base y horas cátedra vacantes en distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La inscripción será exclusivamente online del 11 al 20 de agosto y estará destinada a aspirantes que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La convocatoria comprende los niveles de Educación Inicial y Primaria, además de Educación Especial y otras modalidades. Entre las principales novedades del proceso, los postulantes deberán acreditar las capacitaciones correspondientes a las leyes Micaela y Yolanda al momento de tomar posesión y se incorporará la formación continua dentro de la valoración de antecedentes.

Cómo será la inscripción y quiénes podrán participar

El procedimiento se desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido por la Resolución Ministerial Nº 1969/2026. La primera instancia será la inscripción virtual, habilitada entre el 11 y el 20 de agosto.

Podrán anotarse los docentes que reúnan las condiciones previstas en el Decreto Nº 3029/12 y sus modificatorias. Entre los requisitos específicos de esta convocatoria, deberán acreditar al menos dos años de antigüedad docente al 30 de junio de 2026, computados como suplentes o interinos.

El concurso alcanza cargos y horas de Educación Inicial, Primaria y Especial (IPE), junto con las modalidades Hospitalaria y Domiciliaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Intercultural Bilingüe y Educación en Contextos de Privación de la Libertad.

Las vacantes que se ofrecerán serán las remanentes del último movimiento de traslados. Su adjudicación llegará después de las diferentes etapas previstas: inscripción, admisión de aspirantes, elaboración de escalafones, resolución de las impugnaciones que eventualmente se presenten y aprobación del orden de mérito definitivo.

En el caso particular de Educación en Contextos de Privación de la Libertad, los agentes que integran las fuerzas de seguridad no podrán titularizar cargos u horas cátedra correspondientes a esa modalidad, de acuerdo con la normativa del Consejo Federal de Educación.

Las leyes Micaela y Yolanda serán requisito

Una de las modificaciones introducidas para este concurso está vinculada con la capacitación obligatoria de quienes aspiren a ingresar como titulares. La aprobación de los cursos de las leyes Micaela y Yolanda deberá acreditarse al momento de la toma de posesión del cargo o las horas obtenidas.

La Ley Provincial Nº 14.178, mediante la cual Santa Fe adhirió a la denominada Ley Yolanda, establece la capacitación obligatoria en temática ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública.

Por su parte, la Ley Provincial Nº 13.891 establece la adhesión santafesina a la Ley Micaela y dispone la capacitación obligatoria en derechos, perspectiva de género y prevención de las violencias contra las mujeres para quienes trabajan en los tres poderes del Estado provincial.

Un nuevo criterio para valorar la capacitación docente

El concurso también incorporará cambios en la conformación del puntaje de los aspirantes. Será el primer proceso de ingreso desarrollado bajo el nuevo esquema de valoración de antecedentes implementado este año por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con el criterio establecido por la cartera educativa, para la asignación de puntaje se tendrán en cuenta los cursos de formación continua certificados por el propio Ministerio y registrados en el Sistema de Gestión de la Formación (SGF), siempre que resulten pertinentes para el nivel y la modalidad a los que se postule cada docente.

El ministro de Educación, José Goity, había anticipado esta modificación durante la negociación paritaria docente. «Vamos a incorporar por primera vez en 20 años un ítem que es capacitación para el docente. ¿Qué mejor manera de reconocer al buen docente? ¿Qué mejor manera de reivindicar al docente, prestigiarlo y darle credibilidad social que reconocerle la capacitación para poder acceder al cargo de titular?», sostuvo.

La convocatoria al concurso forma parte de los compromisos asumidos en el acta paritaria docente firmada el 18 de febrero y se articula con el movimiento de traslados iniciado durante julio. El objetivo es avanzar posteriormente sobre las vacantes que permanezcan disponibles una vez concluida esa instancia.

Amsafe reclama que se incorporen todas las vacantes

En paralelo al proceso dispuesto por Educación, Amsafe presentó este jueves ante el Ministerio y las Regionales educativas un relevamiento propio de cargos y horas cátedra vacantes y reclamó que la totalidad de esos puestos sea incorporada al próximo movimiento de traslados.

El sindicato también pidió que se contemplen las vacantes originadas por tareas diferentes definitivas y reclamó transparencia en la confección de la nómina que finalmente será ofrecida. Los escalafones provisorios correspondientes al movimiento de traslados se encuentran expuestos desde el 29 de julio.

La definición de esas vacantes tiene incidencia directa sobre el concurso de ingreso, ya que la titularización se realizará sobre los cargos y horas que permanezcan disponibles después de los traslados. Con ese esquema, el Ministerio avanzará desde el 11 de agosto con la inscripción de los aspirantes y las posteriores etapas hasta conformar el orden de mérito definitivo.