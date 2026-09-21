Villa Cañás sumará un camión y un tractor con un aporte de 303 millones

La Municipalidad de Villa Cañás contará con más de 303 millones de pesos del Fondo de Obras Menores 2026 para incorporar un camión con caja volcadora y un tractor. La resolución fue recibida por el intendente Norberto Gizzi durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El aporte provincial asciende exactamente a 303.419.649,49 pesos y tendrá como destino la compra de dos nuevos equipos para el parque automotor municipal: un camión con caja volcadora y un tractor.

La entrega de la resolución se realizó durante un acto del que participaron, además de Gizzi y Pullaro, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.

Equipamiento para obras y servicios

Desde el Municipio señalaron que las nuevas maquinarias serán destinadas a reforzar las tareas que se desarrollan tanto dentro de la ciudad como en la zona rural. El objetivo es ampliar la capacidad operativa para mantenimiento, ejecución de obras públicas y prestación de servicios urbanos.

Los recursos corresponden al Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, conocido habitualmente como Fondo de Obras Menores. La herramienta, establecida por la Ley provincial Nº 12.385 y sus modificaciones, contempla aportes no reintegrables para municipios de segunda categoría y comunas y permite financiar, entre otros destinos, la adquisición de equipamiento y vehículos.

La incorporación del camión y el tractor se suma a la política municipal de renovación del equipamiento utilizado diariamente para atender distintos frentes de trabajo.

Gizzi destacó la importancia del aporte para ampliar la capacidad operativa del Municipio. “Este aporte es muy importante para Villa Cañás porque nos permite seguir fortaleciendo nuestro parque automotor y contar con herramientas que son fundamentales para brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, señaló.

Además, el intendente agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a su equipo por el acompañamiento a la ciudad.