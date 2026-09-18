Provincia inaugura obras y entrega 30 viviendas en la región

El Gobierno de Santa Fe desarrollará este viernes 18 de septiembre una agenda de obras y actividades en cinco localidades de los departamentos Caseros y General López. La recorrida incluirá la entrega de 30 viviendas, la inauguración de trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 90 y nuevas redes cloacales, además de convenios para intervenciones viales e hídricas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó detalles de las actividades previstas durante la jornada, que comenzará en Chañar Ladeado y continuará por Sancti Spíritu, Christophersen, Elortondo y Venado Tuerto.

«Será una jornada de muchos compromisos cumplidos por parte de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro», señaló el funcionario al anticipar el recorrido provincial.

Viviendas en Chañar Ladeado, Sancti Spíritu y Christophersen

La primera actividad será en Chañar Ladeado, donde cuatro familias recibirán sus viviendas. Desde allí, la comitiva provincial se trasladará hacia Sancti Spíritu para concretar la entrega de otras ocho unidades habitacionales.

En esa localidad también está prevista la firma de un convenio del Programa Brigadier para completar la renovación de la avenida San Martín, junto con otro acuerdo destinado a ejecutar defensas hídricas.

«En Sancti Spíritu ocho nuevas familias accederán a las ocho viviendas provinciales, firmaremos un convenio Brigadier para terminar de renovar la Avenida San Martín y otro para concretar defensas hídricas», detalló Enrico.

La agenda continuará en Christophersen, donde se entregarán 10 viviendas construidas con participación de la Provincia y la Comuna. El proceso de adjudicación había avanzado durante este año: la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo convocó para el 31 de marzo al sorteo de preselección y ubicación de los postulantes habilitados para el plan habitacional.

Con las actividades previstas en estas tres localidades, durante la primera parte de la recorrida provincial serán adjudicadas 22 viviendas.

Elortondo y la finalización de trabajos sobre la Ruta 90

Durante las primeras horas de la tarde, la actividad se trasladará a Elortondo. Allí, según adelantó el ministro, se realizará un acto vinculado con la finalización de las intervenciones ejecutadas sobre la Ruta Provincial Nº 90, además de la entrega de otras ocho viviendas y tres escrituras.

«Vamos a dejar totalmente terminada la Ruta 90, una traza que tuvimos que volver a repavimentar en sectores donde estaba mal hecha la obra anterior; además se agregaron dársenas, luces y rotondas», afirmó Enrico.

La intervención forma parte de un programa de recuperación de la Ruta Provincial Nº 90 que alcanzó unos 150 kilómetros entre Villa Constitución y Chapuy. El proyecto originalmente comprendía 102 kilómetros hasta Carreras y posteriormente fue extendido hacia la Ruta Nacional Nº 8, con trabajos de repavimentación, accesos, rotondas, iluminación y otras obras complementarias.

En Elortondo también se firmarán convenios vinculados con obras hídricas en el Canal Ricordi, en Murphy, y el funcionamiento de las estaciones de bombeo de Melincué.

La jornada cerrará con nuevas cloacas en Venado Tuerto

La última actividad se desarrollará por la tarde en el Club de los Abuelos de Venado Tuerto, ubicado en Valdez 275. Allí se inaugurarán las nuevas obras cloacales para los barrios San Vicente y Malvinas Argentinas.

Durante el encuentro se informará a los vecinos cómo deberán realizarse las conexiones domiciliarias a la nueva red y también se expondrá el estado de los trabajos que continúan para extender el servicio hacia Santa Rosa y Villa Casey.

La ampliación del sistema cloacal comenzó formalmente a fines de 2024 y contempla redes, estaciones elevadoras y cañerías de impulsión para los cuatro barrios. El proyecto fue adjudicado por 9.062 millones de pesos y con un plazo original de ejecución de 18 meses.

Cuando la Provincia licitó los trabajos, estimó que la intervención beneficiaría a más de 14.000 vecinos y permitiría superar el 90% de cobertura de cloacas en Venado Tuerto. El proyecto incluye cerca de 25 kilómetros de tuberías, nuevas estaciones de bombeo y mejoras en infraestructura existente del sistema sanitario.

La actividad de este viernes marcará así la habilitación de una primera etapa para San Vicente y Malvinas Argentinas, mientras la ampliación continuará hacia Santa Rosa y Villa Casey como parte del mismo proyecto de saneamiento.