El más alto del país: El desempleo en Gran Rosario trepó al 11.5%

El Gran Rosario registró 83 mil personas desocupadas durante el segundo trimestre de 2026, 28 mil más que un año atrás. En el mismo período se perdieron 22 mil puestos de trabajo y la tasa de empleo retrocedió casi dos puntos.

El deterioro del mercado laboral se profundizó con fuerza en el Gran Rosario durante el segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa, la estimación puntual más elevada entre los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

El dato representa un salto considerable respecto de un año atrás. Entre abril y junio de 2025, la desocupación en el Gran Rosario había sido del 7,7%. Doce meses después aumentó 3,8 puntos porcentuales, mientras que la cantidad estimada de personas sin trabajo pasó de 55 mil a 83 mil.

El incremento no se explica solamente por una mayor cantidad de personas incorporándose al mercado laboral. En el período también hubo una caída concreta del empleo: el número de ocupados bajó de 663 mil a 641 mil, lo que implica una reducción de aproximadamente 22 mil puestos de trabajo en un año.

28 mil desocupados más en doce meses

Los números absolutos permiten dimensionar mejor la situación. El INDEC estima que el Gran Rosario tiene actualmente una población de referencia de 1,368 millones de personas, de las cuales 724 mil integran la población económicamente activa.

Dentro de ese universo, 641 mil están ocupadas y 83 mil se encuentran desocupadas, es decir, no tienen empleo, están disponibles para trabajar y realizan una búsqueda activa. Además, unas 99 mil personas ocupadas buscan otro empleo, mientras que alrededor de 71 mil están subocupadas, es decir, trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más.

Un año antes, la población económicamente activa era de 719 mil personas, con 663 mil ocupadas y 55 mil desocupadas. La comparación muestra que la oferta laboral aumentó en unas 5 mil personas, pero al mismo tiempo se destruyeron alrededor de 22 mil empleos. El resultado fue que la cantidad de desocupados creció en aproximadamente 28 mil personas.

Ese movimiento también se refleja en las tasas. La actividad pasó del 52,8% al 53%, prácticamente sin cambios, mientras que la tasa de empleo cayó del 48,8% al 46,9%. En otras palabras, la proporción de personas que participan del mercado laboral se mantuvo elevada, pero una porción menor consiguió sostener una ocupación.

Rosario quedó por encima de todos los aglomerados

El 11,5% registrado en Gran Rosario fue el valor puntual más alto del relevamiento nacional. En segundo lugar quedó Gran Córdoba, con 10,5%, seguido por Mar del Plata, con 9,9%, y Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%.

También aparecen entre los valores más elevados Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 9,2%; Corrientes, con 9,1%; Partidos del Gran Buenos Aires y Río Gallegos, ambos con 8,8%; Gran La Plata, con 8,7%; Gran Santa Fe, con 8,6%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%.

El contraste con el promedio nacional es significativo. Para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos, la desocupación fue del 7,9%, por lo que Gran Rosario quedó 3,6 puntos porcentuales por encima de la media del país. El promedio correspondiente a los aglomerados del interior fue del 7,6%.

Dentro de la Región Pampeana, que presentó la tasa regional más elevada del país con 9,7%, Rosario también quedó por encima del promedio. La región incluye, entre otros, a Córdoba, La Plata, Santa Fe, Paraná, Mar del Plata, Río Cuarto y San Nicolás-Villa Constitución.

Un deterioro que se aceleró durante 2026

La evolución de los últimos trimestres muestra además que el aumento del desempleo no fue lineal, aunque la última medición marca un deterioro particularmente fuerte.

En el segundo trimestre de 2025, la tasa de desocupación del Gran Rosario había sido del 7,7%. Durante el tercer trimestre subió al 8,9%, luego descendió al 6,5% en el cuarto trimestre, y volvió a aumentar al 8,2% durante los primeros tres meses de 2026. Entre abril y junio dio otro salto hasta alcanzar el actual 11,5%.

Solamente respecto del primer trimestre de este año, el incremento fue de 3,3 puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, la subocupación mostró un comportamiento mucho más estable. En el segundo trimestre de 2025 había sido del 9,9% y ahora se ubicó en 9,8%. El porcentaje de ocupados que buscan activamente otro empleo pasó del 14% al 13,6%.

Ese contraste es relevante: el salto de la desocupación durante el último año coincidió fundamentalmente con una reducción de la cantidad de personas ocupadas, más que con un incremento pronunciado de la subocupación o de quienes ya tienen empleo pero buscan otro.

La situación nacional

A nivel nacional, la evolución fue considerablemente más moderada. La tasa de desocupación de los 31 aglomerados pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en igual período de 2026, una diferencia de 0,3 puntos porcentuales que el INDEC no considera estadísticamente significativa.

En todo el universo relevado por la EPH se estimaron 1,164 millones de desocupados, sobre una población económicamente activa de 14,733 millones de personas. La tasa de empleo nacional fue del 45%, mientras que la tasa de actividad alcanzó el 48,9%.

El informe también mostró un deterioro en otros indicadores laborales. La informalidad alcanzó el 45% de los ocupados, frente al 43,2% registrado un año antes, mientras que 16,9% de quienes tienen trabajo se encontraba buscando activamente otra ocupación.

Qué margen de error tiene el 11,5%

Como toda estimación basada en una encuesta, el dato del Gran Rosario tiene un margen estadístico. Para la tasa de desocupación del 11,5%, el INDEC informó un coeficiente de variación del 11,1% y un intervalo de confianza del 90% que va del 9,4% al 13,6%.

Por esa razón, técnicamente corresponde señalar que Rosario presenta la estimación puntual de desempleo más alta del país, sin interpretar diferencias pequeñas entre aglomerados como si fueran valores absolutos sin margen de error.

Lo que sí surge con claridad de la comparación interanual es el deterioro del mercado laboral regional: 28 mil desocupados más, 22 mil ocupados menos y una tasa de desempleo que pasó del 7,7% al 11,5% en apenas doce meses.