Villa Cañás y Teodelina tendrán un corte de energía este domingo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que la interrupción se extenderá durante cuatro horas y afectará a ambas localidades. Los trabajos corresponden a reformas y mantenimiento de la red de media tensión.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizará este domingo 9 de agosto un corte programado del suministro eléctrico que afectará a Villa Cañás y Teodelina, debido a trabajos previstos sobre la infraestructura que abastece a ambas localidades.

Según la comunicación oficial remitida este viernes 7 de agosto, la interrupción se producirá entre las 8:00 y las 12:00, aproximadamente.

Trabajos en la red de media tensión

La EPE explicó que la suspensión temporal del servicio será necesaria para llevar adelante tareas de reforma y mantenimiento en la red de media tensión.

El operativo comprende a la totalidad de Villa Cañás y Teodelina, de acuerdo con la información distribuida por la empresa provincial.

Desde la EPE también advirtieron que quienes tengan previsto realizar trabajos en instalaciones eléctricas durante el período de interrupción deberán adoptar los recaudos correspondientes, debido a que el suministro puede restablecerse antes de las 12:00 y sin previo aviso si las tareas concluyen anticipadamente.

Qué ocurrirá si llueve

El cronograma se encuentra sujeto a las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia, los trabajos previstos para este domingo serán postergados para la semana siguiente, precisó la empresa.

La intervención se suma a otros trabajos programados sobre la infraestructura eléctrica regional. El pasado 5 de julio, Villa Cañás y Teodelina también estuvieron comprendidas en una interrupción del suministro vinculada a tareas sobre la red que abastece a distintas localidades del sur santafesino.

La EPE dispone además de un apartado oficial donde informa sus trabajos programados y señala que las intervenciones pueden suspenderse ante condiciones meteorológicas adversas.