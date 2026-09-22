Venado Tuerto: Piden prisión perpetua y 18 años de cárcel por el homicidio de Héctor Ustares

La Fiscalía presentó los requerimientos para llevar a juicio a Y. A. C. y F. G. G. por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido en febrero de 2024 en Venado Tuerto. La Fiscalía anticipó que solicitará prisión perpetua para la mujer y 18 años de prisión efectiva para el hombre.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 26 de febrero de 2024, en una vivienda de San Lorenzo al 1100. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ustares recibió un disparo de escopeta calibre 12 en la cabeza, que le provocó la muerte.

La acusación contra Y. A. C.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Y. A. C., quien mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima, habría efectuado el disparo a corta distancia.

La mujer será llevada a juicio como presunta autora de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. Por esa calificación legal, se solicitará la pena de prisión perpetua, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

El rol atribuido al segundo acusado

En tanto, F. G. G. está acusado de haber realizado un aporte indispensable para concretar el homicidio. La Fiscalía sostiene que habría atacado previamente a Ustares con un arma blanca y le habría provocado heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo.

Para los investigadores, esa agresión obligó a la víctima a adoptar una posición defensiva y redujo sus posibilidades de reacción, facilitando posteriormente el disparo mortal.

El MPA considera que su intervención constituyó una cooperación esencial para la ejecución del ataque, por lo que fue acusado como cómplice necesario del homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego.

Además, F. G. G. enfrenta una segunda acusación por un hecho independiente, calificado como encubrimiento agravado por ánimo de lucro. Teniendo en cuenta ambos delitos y las reglas del concurso real, el fiscal solicitará una condena de 18 años de prisión efectiva.

La causa se encamina al juicio oral

Durante la investigación se incorporaron testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre armas y prendas secuestradas, registros audiovisuales y otros elementos probatorios utilizados por la Fiscalía para reconstruir lo ocurrido.

El caso había comenzado a investigarse tras el hallazgo de Ustares muerto en su vivienda. Las primeras diligencias derivaron en la detención de las dos personas que ahora serán acusadas formalmente ante un tribunal. Antecedentes periodísticos de 2024 ya daban cuenta de que la pareja de la víctima y otro hombre habían quedado involucrados en la investigación, bajo la conducción del fiscal Iván Raposo.

Con los requerimientos acusatorios ya presentados, el próximo paso será la audiencia preliminar, donde se discutirán las acusaciones y la admisibilidad de las pruebas que cada parte pretende utilizar. Superada esa instancia, la Justicia podrá disponer la apertura formal del juicio oral en el que se resolverá la responsabilidad penal de los acusados.