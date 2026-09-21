Venado Tuerto: Uber podría empujar a la baja las tarifas de taxis y remises

El Concejo avanza con una nueva regulación para taxis, remises y aplicaciones. Entre los cambios aparece un esquema que permitiría competir con distintos precios, además de nuevas exigencias de identificación y control.

La llegada de Uber a Venado Tuerto podría provocar un cambio mucho más profundo que la simple incorporación de una nueva aplicación de transporte. El Concejo Municipal trabaja en una nueva ordenanza que contempla modificar el actual esquema de taxis y remises y avanzar hacia una mayor libertad para fijar las tarifas.

El proyecto comenzó a tomar forma después de que Uber empezara efectivamente a prestar servicios en la ciudad durante agosto. Este martes continuará el trabajo entre concejales y el Ejecutivo municipal y, para el miércoles, está prevista una nueva instancia con representantes de taxis y remises, en busca de consensos sobre la regulación.

Precios más libres para competir con las aplicaciones

Uno de los puntos centrales del borrador es la posibilidad de reemplazar el actual sistema tarifario por una tarifa de referencia. Bajo ese mecanismo, taxis y remises podrían cobrar un precio inferior para competir por un viaje o incluso uno superior cuando se trate de un servicio diferencial.

El cambio apunta directamente a una de las principales discusiones abiertas desde la llegada de Uber. Mientras los servicios tradicionales funcionan bajo reglas municipales y valores establecidos para los viajes, las aplicaciones utilizan precios variables, promociones y descuentos que pueden cambiar según la demanda.

La discusión no es nueva. En junio, cuando todavía se esperaba el desembarco de Uber, taxistas y remiseros se movilizaron hasta el Concejo para reclamar reglas equivalentes y advertir sobre las diferencias existentes entre los prestadores regulados y las plataformas digitales. El intendente Leonel Chiarella había anticipado entonces que el Municipio no prohibiría el funcionamiento de Uber ni de otras empresas similares, aunque se buscaría establecer un nuevo marco normativo.

Un QR para identificar vehículos y conductores

La futura ordenanza también podría establecer que todos los vehículos afectados al traslado de pasajeros tengan una identificación, incluidos aquellos que trabajen mediante aplicaciones.

Una de las alternativas analizadas es implementar un código QR que permita al pasajero consultar los datos del vehículo y de su propietario o conductor antes o durante el viaje. También se revisarán cuestiones vinculadas con seguros, controles municipales, antigüedad permitida de los automóviles y requisitos para prestar el servicio.

Al mismo tiempo, se busca simplificar las exigencias que actualmente deben cumplir las empresas de remises para instalar y mantener sus oficinas, dentro de una actualización más amplia de una normativa que acumuló modificaciones durante décadas.

Uber ya comenzó a modificar el escenario

La plataforma comenzó a operar en Venado Tuerto en agosto y durante sus primeras semanas registró demanda impulsada también por promociones y descuentos. Según la información conocida hasta ahora, entre 10 y 15 vehículos se habrían incorporado inicialmente al sistema, además de remiseros que utilizan ambas modalidades de trabajo.

Con Uber ya funcionando, la discusión dejó de ser sobre si las aplicaciones llegarían o no a la ciudad. Ahora el debate pasa por qué reglas deberán cumplir, cómo competirán taxis y remises y cuánto margen tendrá cada prestador para definir el precio de un viaje.