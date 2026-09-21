Santa Isabel vivió la primera edición de “Trota Pueblo”

Con una gran participación de corredores de Santa Isabel y localidades de la región participaron este domingo de “Trota Pueblo”, la primera Maratón Isabelense, realizada en la Estación del Ferrocarril con pruebas de 4K y 10K.

La competencia fue organizada por la Comuna de Santa Isabel junto al grupo de running Ritmo Salvaje y la profesora Florencia Sestito, y reunió a atletas, aficionados, familias y vecinos que acompañaron el desarrollo de la jornada.

Una mañana marcada por el deporte y la participación

La actividad comenzó con una entrada en calor a cargo de la profesora Samanta Bilos y continuó con la largada de las dos distancias previstas.

Durante la mañana, corredores locales y de distintas localidades de la región completaron los circuitos de 4 y 10 kilómetros, mientras el público acompañó desde distintos sectores del recorrido y de la Estación del Ferrocarril.

Desde la organización destacaron especialmente el trabajo realizado por Ritmo Salvaje y Florencia Sestito en la planificación de los circuitos, la logística y la seguridad de los participantes, aspectos centrales para el desarrollo de la prueba.

Una experiencia que tendrá continuidad

La propuesta había surgido con la intención de combinar actividad física y encuentro comunitario, con una convocatoria abierta tanto a corredores habituales como a quienes se animaran a participar por primera vez.

Tras la competencia, desde la Comuna sintetizaron el espíritu de la jornada: “TROTA PUEBLO fue mucho más que una carrera, fue el abrazo entre vecinos, el aplauso al que llegaba y la sonrisa de los que se animaron por primera vez”.

Con un balance positivo, la organización anticipó que habrá nuevas ediciones de “Trota Pueblo”, con la intención de darle continuidad a una propuesta que tuvo una importante respuesta en su debut.