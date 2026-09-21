Teodelina: Bomberos pidió responsabilidad ante la viralización de videos sin contexto

La tormenta dejó sectores con acumulación de agua y, en cuestión de minutos, algunos videos comenzaron a circular fuera de contexto en medios regionales y redes sociales. La situación motivó una advertencia desde Bomberos Voluntarios, que puso el foco no solo en la prevención durante el temporal, sino también en cómo se comunica una emergencia y qué efectos puede generar una publicación aislada.

El mensaje fue comunicado por Leonel Mena, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos, quien destacó la amplia difusión que tuvo la alerta naranja emitida por el COE, pero advirtió sobre el efecto que pueden generar publicaciones aisladas durante una emergencia.

“Cuando viralizamos imágenes y videos sin contexto, lo que generamos es miedo y ansiedad en los vecinos”, señaló. Además, recomendó verificar que la información provenga del COE, Bomberos, Hospital, Policía o Municipalidad.

Bomberos aportó también un dato para dimensionar lo ocurrido: durante el temporal ningún servicio de emergencia recibió llamados de convocatoria vinculados a la tormenta.

Un trabajo coordinado ante posibles emergencias

Mena había participado junto a Amílcar Cases de una charla realizada días atrás en la Casa de la Cultura, en el marco del Plan de Contingencia ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.

Durante el encuentro, distintas instituciones locales abordaron estrategias de prevención, protocolos de actuación y coordinación frente a tormentas, inundaciones y otras situaciones de riesgo.

También pidieron evitar circular por calles con agua

Bomberos recordó además que los vehículos pueden agravar el ingreso de agua a viviendas y comercios, ya que el oleaje producido durante el escurrimiento puede desplazarla hacia propiedades ubicadas sobre las calles afectadas.

El COE recomendó evitar actividades al aire libre innecesarias, mantenerse informado por canales oficiales, circular con precaución, no transitar por sectores arbolados o con riesgo de caída de ramas y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier situación de peligro.

“Sigamos compartiendo la información que nos ayuda a prevenir”, fue el mensaje final de Bomberos.