Asistencia Perfecta: Casi 64 mil trabajadores de la educación cobraron el incentivo de agosto

El Gobierno de Santa Fe abonó este martes el incentivo mensual correspondiente a agosto del programa Asistencia Perfecta, que alcanzó a 63.971 trabajadores de la educación de establecimientos de gestión pública y privada.

Del total de beneficiarios, 55.923 no registraron ninguna inasistencia durante el mes, mientras que otros 8.048 tuvieron una sola falta. La Provincia destinó al pago 8.933,6 millones de pesos.

El programa comprende a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares y establece montos diferenciados según la función, carga horaria y cantidad de ausencias registradas.

Cuánto cobraron quienes tuvieron asistencia completa

En agosto, un docente con cargo directivo o de supervisión que no registró ausencias percibió 241.679 pesos, mientras que para los cargos docentes de hasta 352 puntos el adicional fue de 120.839 pesos.

Los trabajadores con sistema de jornada completa recibieron 181.260 pesos. En el caso de las horas cátedra, el incentivo alcanzó los 10.072 pesos por hora en el nivel superior y 8.058 pesos en los demás niveles.

Para quienes registraron una sola inasistencia durante agosto, los valores se redujeron aproximadamente a la mitad: 120.840 pesos para cargos directivos y de supervisión; 60.419 pesos para docentes de hasta 352 puntos y 90.630 pesos para quienes cumplen jornada completa.

Por hora cátedra, los importes fueron de 5.036 pesos para nivel superior y 4.029 pesos para el resto de los niveles.

Cómo funciona Asistencia Perfecta

El programa contempla un incentivo mensual y otro trimestral, cuyo cobro depende del nivel de asistencia registrado por cada trabajador comprendido en el sistema.

La iniciativa fue implementada por el Gobierno provincial como parte de una política destinada a reducir el ausentismo en el sistema educativo y, al mismo tiempo, reconocer económicamente a quienes mantienen una asistencia regular.

El decreto que dio origen al programa vincula la medida con la obligación del Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y de adoptar acciones que permitan sostener el funcionamiento del sistema educativo.

Con el pago correspondiente a agosto, más de 55 mil trabajadores accedieron al monto completo por no haber registrado faltas durante todo el mes, mientras que poco más de 8 mil percibieron el incentivo previsto para quienes tuvieron una única inasistencia.