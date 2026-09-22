María Teresa abrió la inscripción para adjudicar seis viviendas

La Comuna de María Teresa abrió este lunes el registro de postulantes para seis viviendas del Barrio Incluir, destinadas a familias de la localidad que atraviesen una necesidad habitacional. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de octubre inclusive.

Las inscripciones se realizan en el Área de Acción Social, de 8 a 12, donde los interesados deberán presentar el DNI del postulante y de todos los integrantes del grupo familiar conviviente, comprobante de domicilio actual y documentación que permita acreditar los ingresos del hogar.

En caso de alquilar, podrá acompañarse el contrato o un comprobante del monto abonado. Si alguno de los integrantes posee una discapacidad, deberá presentarse el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quienes trabajen pero no cuenten con recibo de sueldo podrán realizar una Declaración Jurada de Ingresos en la propia Comuna.

Cómo será la selección

Una vez cerrada la inscripción, el equipo de Acción Social evaluará cada caso utilizando los mismos criterios sociohabitacionales.

Entre los aspectos que serán considerados aparecen la situación habitacional actual, hacinamiento, situación económica, composición del grupo familiar, presencia de niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o necesidad de apoyos y otras condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Además, entre las condiciones establecidas se contempla que los postulantes no tengan antecedentes penales ni registren deudas alimentarias.

Con quienes cumplan los requisitos se conformará un padrón de postulantes habilitados. A partir de allí, las seis unidades serán adjudicadas mediante un sorteo público, mientras que también se establecerá un orden de suplentes.

Fueron terminadas con recursos comunales

Las casas forman parte de un conjunto de 13 viviendas que habían quedado inconclusas dentro de un plan nacional. Ante esa situación, la Comuna decidió avanzar con recursos propios y logró finalizar las primeras seis, con una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Según se informó, posteriormente se buscará continuar con las unidades restantes.

Las viviendas terminadas no serán vendidas ni transferidas a los adjudicatarios, sino que continuarán formando parte del patrimonio de la Comuna de María Teresa y serán entregadas mediante la modalidad de comodato.

Qué compromisos asumirán los adjudicatarios

Las familias seleccionadas deberán cumplir una serie de condiciones para continuar habitando las unidades. Entre ellas se establece un aporte mensual mínimo, cuyos fondos serán destinados a mejoras y mantenimiento del Barrio Incluir.

También deberán conservar adecuadamente la propiedad y hacer un uso responsable de la misma, garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de los niños, niñas y adolescentes que formen parte del grupo familiar y respetar las pautas de tenencia responsable en caso de tener mascotas.

El comodato estará sujeto al cumplimiento de esos compromisos. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, podrá darse de baja y la vivienda deberá ser restituida a la Comuna, quedando nuevamente disponible para otra familia que atraviese una necesidad habitacional