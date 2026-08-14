ASAM Villa Cañás brindó en María Teresa una capacitación sobre triquinosis

La Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) de Villa Cañás desarrolló una capacitación sobre triquinosis en María Teresa, con eje en la prevención de la enfermedad, los controles de los alimentos y las prácticas que deben adoptarse durante la faena, elaboración y consumo de productos derivados de la carne de cerdo.

La actividad estuvo a cargo del responsable de ASAM, Eugenio Orsi, y de la técnica en alimentos Sandra Sequeira, quienes abordaron distintos aspectos vinculados con esta enfermedad parasitaria y remarcaron especialmente la necesidad de analizar la carne proveniente de faenas familiares antes de consumirla o procesarla.

El análisis de la carne, una medida fundamental

La triquinosis es una zoonosis provocada por parásitos del género Trichinella y puede transmitirse a las personas mediante el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida de cerdos o animales silvestres infectados. Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales consideran al control de laboratorio una herramienta central para prevenir casos vinculados con faenas domiciliarias.

Durante la capacitación se hizo especial hincapié en quienes realizan faenas para consumo propio. La recomendación es concreta: enviar una muestra de carne a un laboratorio habilitado y esperar el resultado antes de consumirla o utilizarla para elaborar productos.

La indicación coincide con las medidas difundidas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que en junio reforzó las acciones preventivas en toda la provincia y recordó que la carne procedente de una faena familiar debe ser sometida a análisis antes de su consumo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece además que, en las faenas para autoconsumo, debe remitirse una muestra de cada animal para realizar el diagnóstico correspondiente. La técnica de digestión artificial permite detectar larvas de Trichinella en la carne antes de que sea destinada a la alimentación o a la elaboración de chacinados.

Un laboratorio disponible en Villa Cañás

Otro de los aspectos destacados durante el encuentro fue la disponibilidad del laboratorio oficial de la Municipalidad de Villa Cañás para realizar análisis de triquinosis, un servicio que constituye una herramienta de prevención tanto para vecinos de la ciudad como para productores y familias de localidades de la región.

Contar con este tipo de diagnóstico permite que quienes realizan una faena familiar puedan verificar previamente la aptitud de la carne. La recomendación sanitaria es no consumirla ni comenzar la elaboración de chacinados hasta disponer de un resultado negativo.

La advertencia adquiere particular importancia porque la presencia de larvas no puede determinarse a simple vista ni por las características habituales de la carne. Las autoridades sanitarias provinciales señalaron recientemente que un producto contaminado puede conservar su aspecto, olor, sabor y color habituales.

Prevención reforzada en la provincia

La capacitación desarrollada en María Teresa se produce en un contexto en el que Santa Fe viene reforzando las acciones de prevención de la triquinosis. En junio, la Provincia anunció una estrategia junto con municipios y comunas para fortalecer los controles, promover el diagnóstico y difundir pautas destinadas especialmente a productores y familias que realizan faenas domiciliarias.

En julio, además, organismos provinciales intervinieron un criadero de cerdos en Ibarlucea en el marco de las acciones sanitarias desplegadas ante casos de la enfermedad. En esa oportunidad se volvió a insistir en que la carne de una faena familiar no debe consumirse ni procesarse antes de conocer el resultado del análisis.

La jornada encabezada por ASAM apuntó precisamente a trasladar esas pautas preventivas al ámbito local y regional, poniendo el foco en una medida sencilla pero determinante: realizar el control correspondiente antes de que la carne llegue a la mesa o sea utilizada para elaborar embutidos y otros productos.