Venado Tuerto: Prisión preventiva para un joven por abusos y violencia de género

La Justicia dispuso la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, en una causa que reúne siete hechos atribuidos en cinco legajos diferentes y que incluye dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, violencia de género, amenazas, encubrimiento y desobediencia a una orden judicial.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles 12 de agosto en Venado Tuerto. El fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), formuló las atribuciones y detalló las evidencias incorporadas a la investigación. El joven estuvo asistido por su abogada defensora.

Dos acusaciones por abuso sexual

Los hechos de mayor gravedad tienen como víctima a una misma adolescente. De acuerdo con la imputación fiscal, el primero habría ocurrido cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín de Venado Tuerto.

Según la acusación, el imputado habría sometido sexualmente a la adolescente y luego la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si contaba lo sucedido. La Fiscalía encuadró provisoriamente ese episodio como abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas.

El segundo hecho fue situado por el MPA el 6 de septiembre de 2024. La acusación sostiene que el joven habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta y la habría trasladado hacia un sector de Villa Casey, donde presuntamente volvió a abusar sexualmente de ella. También en ese episodio habría proferido amenazas contra familiares de la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido.

La adolescente declaró posteriormente mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al legajo señala que pudo aportar referencias sobre lugares, personas y circunstancias vinculadas con los episodios investigados. Durante la entrevista también manifestó haber sentido miedo y refirió que había dejado de asistir a la escuela por temor a volver a encontrarse con el imputado.

La identidad de la víctima se mantiene reservada por tratarse de una persona menor de edad.

Violencia contra su pareja adolescente

Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 19 de julio de 2026, cerca de las 22, en una vivienda de calle Chile al 600. La Fiscalía sostiene que el imputado habría agredido físicamente a su pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo de aproximadamente dos meses y medio.

Según la imputación, tras una discusión le habría aplicado un golpe en el abdomen y otro en el rostro, provocándole múltiples contusiones, principalmente en la zona periorbitaria izquierda. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras era agredida.

El expediente incorpora un informe médico del Hospital Alejandro Gutiérrez que constató lesiones en el rostro. Además, un examen realizado por la Guardia de Tocoginecología indicó que no se observaron lesiones en el abdomen.

Una hora después de la agresión, siempre según la acusación, familiares de la adolescente fueron hasta una vivienda donde se encontraba el imputado para reclamarle por lo sucedido. Allí, el joven habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la menor y habría sujetado a la mujer del cuello. La Fiscalía calificó estos hechos provisoriamente como lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y en contexto de género, junto con amenazas simples.

La prohibición de acercamiento y la detención

El legajo también incluye dos nuevos episodios registrados el 9 de agosto. Para ese momento existía una resolución del Juzgado de Familia Nº 2, fechada el 20 de julio, que imponía una prohibición de acercamiento y de contacto violento u hostil.

La acusación sostiene que alrededor de las 18:17 el joven pasó frente al domicilio de la familia de su expareja y habría anunciado que regresaría con un palo para provocar daños. Poco después se produjo un segundo llamado al 911, tras informarse que había vuelto a pasar por el sector acompañado por otras personas y llevando un objeto largo.

Personal policial inició una búsqueda y lo localizó en inmediaciones de 2 de Abril y 3 de Febrero. De acuerdo con el acta de procedimiento, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido a pocos metros. En el lugar se secuestró un palo de madera de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Por estos episodios, la Fiscalía le atribuyó amenazas calificadas en concurso con el delito de desobediencia al mandato judicial.

Una motocicleta robada hallada oculta

La investigación incorpora además un hecho ocurrido el 4 de abril de 2026 relacionado con una motocicleta Gilera Smash 110 que había sido sustraída durante la madrugada en Venado Tuerto.

Según las evidencias reunidas, un testigo declaró haber visto al imputado circulando en el vehículo y aseguró que posteriormente le arrojó documentación y la chapa patente. Horas más tarde, la motocicleta fue encontrada parcialmente desarmada y oculta debajo de un colchón en una construcción de Pasaje Rosario y Neuquén.

Por ese episodio, el joven fue imputado como presunto autor de encubrimiento.

Permanecerá detenido mientras avanza la causa

Tras evaluar la pluralidad y gravedad de los hechos atribuidos, las evidencias reunidas y los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, la Justicia resolvió que el imputado continúe privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras prosigue la investigación.

La medida cautelar no constituye una condena. El joven mantiene su estado jurídico de inocencia y su eventual responsabilidad penal deberá establecerse a través del proceso judicial correspondiente.

La causa comprende hechos investigados entre 2024 y 2026 y continuará bajo la dirección del fiscal Raposo. Al referirse al avance de la investigación, el funcionario sostuvo: "Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley".