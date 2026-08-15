Santa Fe capacitó a 1.300 personas sobre dependencia digital

Unas 1.300 personas participaron en Rosario y Santa Fe de dos jornadas organizadas por el Ministerio de Educación provincial para abordar estrategias de prevención y acompañamiento frente a la dependencia digital. La convocatoria reunió a docentes, directivos, supervisores, estudiantes y familiares.

Las conferencias, denominadas “Habitar el mundo digital. Estrategias para prevenir la dependencia digital”, estuvieron a cargo de Milagros Schroder, responsable de contenidos educativos de Faro Digital, y formaron parte del Programa de Educación Digital que desarrolla el Gobierno santafesino.

La primera actividad se realizó el miércoles 12 de agosto en el Teatro La Comedia de Rosario y la segunda, el jueves 13, en el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo de la ciudad de Santa Fe. Los encuentros estuvieron destinados a analizar el vínculo cotidiano con las tecnologías y herramientas para prevenir usos problemáticos.

El papel de la escuela frente al mundo digital

Durante las jornadas se trabajó sobre las formas de habitar los entornos digitales, lo que ocurre detrás de las pantallas y el papel que pueden asumir las instituciones educativas y las familias para acompañar a niños y adolescentes en su relación con las tecnologías.

El ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la dimensión digital ya forma parte de la realidad cotidiana y planteó la necesidad de incorporarla a las políticas educativas. “No se puede pensar a la educación si no incorporamos el concepto de mundo digital porque hoy ese mundo es tan real como lo que consideramos comúnmente como realidad y la escuela, a través de los docentes, debe dotar de herramientas a los chicos y chicas para que habiten el mundo digital de manera autónoma, crítica y responsable”, afirmó.

Goity definió además al Programa de Educación Digital como una política estratégica del Ministerio de Educación, orientada a fortalecer el sistema educativo frente a los cambios tecnológicos sin desplazar la centralidad de los aprendizajes. “Estamos trabajando para hacer un mejor sistema educativo donde los aprendizajes tengan siempre la centralidad”, señaló.

Más de 4.000 docentes participaron de las capacitaciones

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, destacó la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y vinculó las conferencias con el proceso de formación que viene desarrollando la Provincia.

Según precisó la funcionaria, más de 4.000 docentes participaron de las instancias de capacitación y el programa alcanzó a 870 de las 900 escuelas previstas. La propuesta también incorporó a estudiantes y familias con el objetivo de ampliar la discusión más allá de los equipos docentes y directivos.

“La idea es reflexionar en conjunto”, explicó Martín, quien remarcó el papel de las escuelas en la integración y el acompañamiento frente a los desafíos planteados por el uso cotidiano de plataformas, dispositivos y servicios digitales.

Por su parte, Schroder señaló que las jornadas permitieron analizar los factores vinculados con la dependencia digital y buscar respuestas que no se limiten al control del tiempo frente a una pantalla. “Estas charlas nos permitieron pensar qué pasa con la dependencia digital, entender lo que sucede detrás de la pantalla, dialogar en conjunto para darnos cuenta qué estrategias tenemos para habitar el territorio digital e invitar a los chicos y chicas a que lo habiten de una manera crítica”, expresó.

Durante ambas actividades también fueron reconocidos docentes que desarrollaron trabajos destacados dentro de las capacitaciones sincrónicas del programa.

Una política que incluye ciudadanía y cuidados digitales

El Programa de Educación Digital busca que las escuelas incorporen las tecnologías de manera responsable y significativa. La propuesta es coordinada por el psiquiatra Lucas Raspall y cuenta con la participación de Faro Digital y Grooming Argentina. La formación incluye ciudadanía y convivencia digital, inteligencia artificial, riesgos y delitos en línea, datos personales y derechos digitales.

Las jornadas de agosto dieron continuidad a otras actividades desarrolladas durante el año. En mayo, el programa organizó encuentros presenciales en Rosario y Santa Fe sobre violencias digitales contra niños, niñas y adolescentes, con contenidos vinculados al grooming, las noticias falsas y las imágenes creadas con inteligencia artificial.

De acuerdo con los lineamientos provinciales, el objetivo es acompañar a docentes y equipos directivos con herramientas de alfabetización y ciudadanía digital, además de promover un uso seguro, saludable, responsable, ético y creativo de los entornos digitales.