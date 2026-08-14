Wheelwright: Provincia aporta 325 millones para finalizar la guardería

El Gobierno de Santa Fe destinará más de 325 millones de pesos para finalizar el edificio de la guardería comunal de Wheelwright, una construcción ubicada en el predio del ferrocarril que permanece inconclusa desde hace años. Los recursos serán transferidos a la administración local, que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos pendientes.

La decisión fue anunciada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, luego de la firma de la resolución que habilita el aporte provincial. La medida fue adoptada por el gobierno de Maximiliano Pullaro tras las gestiones realizadas por la presidenta comunal de Wheelwright, Julia Bertone, y Benjamín Gianetti, subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad.

Según lo informado, la inversión provincial permitirá reactivar una obra que permanecía paralizada y avanzar hasta completar el edificio. El mecanismo previsto establece que los fondos serán enviados a la Comuna de Wheelwright, que asumirá la administración y ejecución de las tareas necesarias para concluir la infraestructura.

La propia Comuna confirmó públicamente el aporte del Ministerio de Obras Públicas y anticipó que comenzará el proceso destinado a terminar la construcción. La comunicación oficial señala que el financiamiento supera los 325 millones de pesos.

Una obra inconclusa desde hace años

La intervención permitirá recuperar una estructura levantada en el predio ferroviario que quedó sin terminar y se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los proyectos pendientes de la localidad. La nueva etapa estará orientada específicamente a completar las tareas edilicias necesarias para poner en condiciones el inmueble.

La finalización tiene además relevancia por el papel que cumple la atención de la infancia dentro de las políticas sociales de Wheelwright. La localidad cuenta con un servicio comunal destinado al cuidado y acompañamiento de niños, por lo que disponer de la infraestructura proyectada permitirá ampliar y mejorar las condiciones en las que se desarrolla esa prestación.

Desde la administración local destacaron que el aporte provincial resulta determinante para poder retomar una obra cuya magnitud económica excedía las posibilidades de financiamiento con recursos propios. La decisión permitirá pasar de una construcción detenida a una nueva instancia de ejecución bajo responsabilidad de la Comuna.

El respaldo provincial y la posición de la Comuna

Las autoridades de Wheelwright atribuyeron la posibilidad de concluir el edificio al respaldo del Gobierno santafesino y remarcaron que la inversión permitirá cerrar una etapa prolongada de paralización de la obra.

En ese contexto, la gestión comunal también formuló fuertes cuestionamientos políticos sobre el origen y posterior interrupción del proyecto. Desde el gobierno local calificaron la construcción inconclusa como un "emblema de la corrupción de la gestión kirchnerista" y sostuvieron que completar los trabajos permitirá "dar vuelta la página de esta triste historia".

Esas expresiones corresponden a la valoración política realizada por las actuales autoridades comunales y no modifican el eje concreto del anuncio: la Provincia dispuso un aporte superior a 325 millones de pesos para terminar la guardería, con ejecución a cargo de la administración de Wheelwright.

Con la resolución ministerial ya firmada, el proyecto ingresa ahora en una nueva etapa administrativa y de obra. El objetivo planteado por Provincia y Comuna es completar definitivamente un edificio que lleva años inconcluso y destinarlo a la función para la cual fue proyectado.