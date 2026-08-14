Villa Cañás: Investigan un presunto caso de “viuda negra”

La Justicia investiga un presunto robo ocurrido durante la noche del 7 de agosto en una vivienda de Villa Cañás, donde un adulto mayor habría sido sedado y luego despojado de una importante suma de dinero. La Fiscalía ordenó la detención de una mujer y avanzó con un allanamiento para reunir pruebas vinculadas con el hecho.

La causa fue dirigida por el fiscal coordinador Iván Raposo y desarrollada junto con la fiscal adjunta Larisa Baraucca, integrante de su equipo. La investigación está caratulada provisoriamente como robo simple y tiene como imputada a L. G. La solicitud de allanamiento fue presentada el 13 de agosto para concretar la medida al día siguiente.

La hipótesis fiscal sostiene que la mujer habría concurrido al domicilio de la víctima, con quien mantenía un vínculo, y que en determinado momento habría suministrado algún medicamento o sustancia capaz de provocar somnolencia. Esa reconstrucción es preliminar y deberá ser corroborada durante la investigación.

Un mensaje que generó sospechas

Uno de los elementos centrales fue un mensaje recibido por la cuidadora del adulto mayor. La mujer declaró que todas las noches se comunicaba con él para saber cómo se encontraba y que, durante la madrugada, recibió por WhatsApp una respuesta cuya forma de escritura le resultó extraña.

Según explicó, el hombre solía enviar mensajes de voz que luego eran transcriptos automáticamente. Por eso le llamó la atención recibir un texto con signos de puntuación. Intentó volver a comunicarse y, ante la falta de respuesta, decidió acercarse hasta la vivienda.

Cuando estaba llegando, aseguró haber visto retirarse de las inmediaciones a la mujer posteriormente investigada. Al ingresar encontró puertas abiertas, luces encendidas y al dueño de casa acostado, somnoliento y en un estado que le pareció anormal. Horas después, el hombre sufrió una caída dentro de la casa y permaneció un tiempo sin poder levantarse.

Finalmente fue asistido y trasladado al Sanatorio Firmat, donde permaneció internado con un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración, de acuerdo con las constancias incorporadas a la causa.

El dinero faltante y las cámaras

La desaparición del dinero fue advertida cuando familiares y la cuidadora se preparaban para trasladar al adulto mayor. Según la información aportada sobre el caso, se denunció la falta de aproximadamente cuatro millones de pesos y siete mil dólares. En la solicitud de allanamiento, la Fiscalía individualizó expresamente la búsqueda de los cuatro millones de pesos.

Otro elemento incorporado fue el relevamiento de cámaras del centro de monitoreo municipal. El informe policial reconstruyó movimientos del vehículo de la víctima durante la noche y registró un recorrido hacia la cuadra donde reside la investigada. Más tarde, las imágenes ubicarían a una mujer retirándose a pie del domicilio del adulto mayor alrededor de las 00.35.

Ese material, sumado a los testimonios, las conversaciones de WhatsApp y las fotografías tomadas dentro de la vivienda, permitió al equipo fiscal avanzar con nuevas medidas.

Allanamiento y elementos buscados

La Fiscalía solicitó autorización para allanar la vivienda de la mujer sospechosa y secuestrar teléfonos celulares, medicamentos, psicofármacos o sustancias que pudieran causar somnolencia, además de tarjetas bancarias, dinero en efectivo y otros objetos considerados de interés para la causa. El pedido también dispuso que el procedimiento fuera documentado mediante registros fílmicos, fotografías, croquis y un acta de inspección.

El escrito judicial menciona además un episodio anterior relacionado con cheques que habrían sido sustraídos a la víctima y posteriormente utilizados en comercios de Villa Cañás. Ese antecedente integra una de las líneas investigativas, aunque no permite por sí mismo determinar responsabilidad penal en el hecho actual.

Raposo destacó el trabajo del equipo fiscal y la coordinación con la Policía. “Desde el primer momento abordamos el caso mediante un trabajo coordinado. La fiscal adjunta Larisa Baraucca, integrante de nuestro equipo, tuvo una intervención relevante en el análisis de la evidencia y en la planificación de las distintas medidas de investigación. La rápida articulación con el personal policial permitió reconstruir preliminarmente lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento de un hecho especialmente delicado por la situación de vulnerabilidad de la víctima”, señaló.

La causa continúa en etapa de investigación y la calificación legal de robo simple es provisoria. La participación atribuida a la mujer deberá ser determinada judicialmente, por lo que conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.