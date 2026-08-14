Venado Tuerto será sede de la Feria del Libro y el Pensamiento Nacional

El encuentro se realizará el 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Ameghino, con entrada libre y gratuita. Habrá editoriales, música en vivo y paneles sobre soberanía, producción, desarrollo federal, políticas públicas y el rol del Estado.

La Biblioteca Ameghino de Venado Tuerto será sede el viernes 21 y sábado 22 de agosto de la Feria del Libro y el Pensamiento Nacional, una propuesta cultural, educativa y política que reunirá a referentes de distintos ámbitos para abordar temas vinculados con el desarrollo del país y la realidad de los territorios.

El encuentro se desarrollará en Juan B. Justo 42, con entrada libre y gratuita, y combinará la presencia de editoriales, actividades culturales, música en vivo y una serie de paneles con dirigentes políticos, legisladores, productores, profesionales y representantes gremiales.

La iniciativa tiene como uno de sus objetivos promover el acceso a la lectura y, al mismo tiempo, generar un ámbito de intercambio sobre cuestiones como la soberanía, el campo, el desarrollo federal, las políticas públicas y el papel del Estado.

Soberanía y proyecto nacional en la primera jornada

La apertura oficial está prevista para el viernes 21 a las 15. El primer panel comenzará a las 19 y tendrá como consigna “¿Qué Argentina queremos?”, bajo el eje “Soberanía, desarrollo federal y proyecto nacional”.

Está anunciada la participación de Sergio Rossi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Defensa; Pablo Garello, secretario general de la JP Santa Fe; Florencia Lizaraso, licenciada en Arte, docente y escritora; Jorge Sola, secretario general de la CGT; y Graciano Corica, docente y licenciado en Humanidades.

A las 21 comenzará una segunda mesa denominada “¿Qué hacer para ganar y qué hacer para gobernar?”, con la presencia prevista de Guillermo Cornaglia, presidente del PJ Santa Fe; Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta y Germán Martínez, diputados nacionales; la exsenadora nacional Marilín Sacnun; el senador nacional Marcelo Lewandowski; y el diputado provincial Miguel Rabbia.

Producción y política en la agenda del sábado

La actividad continuará el sábado 22, con apertura desde las 10. Entre las 16.30 y las 18 se realizará el panel “¿Qué campo necesita la Argentina?”, centrado en producción, innovación y arraigo para el desarrollo nacional.

La mesa estará integrada por Omar Príncipe, presidente de Bases Federadas; Gonzalo Goyechea, intendente de María Teresa; el productor e ingeniero Moli Paulinovich; Florentina Martoccia, integrante del CEPA y especialista en Economía Política; y Nacira Muñoz, doctora en Biología y presentada en la convocatoria como primera mujer vicepresidenta del INTA.

Desde las 18.15 se desarrollará otra instancia de “¿Qué hacer para ganar y qué hacer para gobernar?”. Participarán Pablo Corsalini, intendente de Pérez; los diputados nacionales Agustín Rossi y Diego Giuliano; la exconcejala de Rosario Jesica Pellegrini; el exdiputado nacional Eduardo Toniolli; y la diputada provincial Lucila De Ponti.

Una propuesta abierta a la comunidad

Además de las mesas de discusión, la feria incluirá editoriales, música en vivo y otras actividades vinculadas con la lectura y la cultura, con una programación pensada para convocar a público de Venado Tuerto y localidades de la región.

La organización plantea el encuentro como un espacio para vincular la producción cultural con distintas discusiones sobre el desarrollo nacional, incorporando perspectivas provenientes de la política, el sector productivo, el sindicalismo y otros ámbitos sociales.

La Feria del Libro y el Pensamiento Nacional tendrá entonces dos jornadas de actividad en la Biblioteca Ameghino, el viernes 21 y sábado 22 de agosto, con acceso gratuito para todas las propuestas programadas.