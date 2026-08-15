Venado Tuerto: Preventiva por agredir a su pareja embarazada

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva sin plazo para un hombre de 23 años acusado de tres episodios de violencia contra su pareja, el último ocurrido el 12 de agosto, cuando la mujer transitaba el noveno mes de embarazo.

La medida fue dispuesta por la jueza Marian Vidal a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, durante una audiencia realizada este viernes. Al acusado se le atribuyeron delitos vinculados con amenazas, daños, lesiones, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones calificadas por el vínculo y cometidas en contexto de violencia de género.

El primer hecho investigado

El primer episodio atribuido ocurrió el 5 de marzo en una vivienda de calle Ituzaingo, donde la pareja se encontraba junto con la hija de seis años de la mujer. Según la imputación, el acusado tomó a la víctima del cuello para impedirle que se levantara de la cama.

La mujer logró soltarse, pero el joven volvió a sujetarla del cabello mientras la niña le pedía que dejara a su madre. Cuando la víctima intentó salir para solicitar auxilio y comunicarse con la Policía, el hombre le quitó el teléfono celular y lo arrojó contra el cordón de la vereda.

En esas circunstancias también habría formulado una grave amenaza contra ambas. "Te voy a prender fuego con tu hija adentro", le habría advertido, de acuerdo con lo expuesto en la investigación.

A partir de ese episodio, el 9 de marzo se dispuso una prohibición de acercamiento a la vivienda. Sin embargo, dos días después el acusado habría incumplido la medida y regresado al domicilio.

Daños y resistencia a la Policía

Según la Fiscalía, el 11 de marzo se produjo una nueva discusión durante la cual el hombre habría pateado y dañado la puerta de ingreso. También destruyó el teléfono celular que la mujer intentaba utilizar para pedir ayuda, tras arrojarlo contra el tapial de la propiedad.

La situación derivó en la intervención policial. Al llegar los efectivos, el joven habría atacado a golpes de puño a dos integrantes de la fuerza, provocando lesiones en el codo y el pecho de uno de ellos y en una mano de una mujer policía.

Con posterioridad, el Juzgado de Familia dictó el 13 de mayo una nueva prohibición de acercamiento. Esa medida se encontraba vigente cuando ocurrió el tercer hecho incluido en la causa.

Agresión durante el noveno mes de embarazo

El episodio más reciente se produjo el 12 de agosto, cuando el acusado volvió a presentarse en la vivienda de calle Ituzaingo. La mujer se encontraba cursando el noveno mes de embarazo y, según la atribución fiscal, fue golpeada con puños y patadas.

Cuando intentó alejarse, el hombre le habría arrojado una silla y comenzó a causar daños en distintos elementos de la vivienda, entre ellos un teléfono celular, un televisor y un mueble.

La víctima trató de refugiarse en una habitación junto con su hija, pero el acusado habría continuado con la agresión. La investigación sostiene que la tomó del cuello hasta hacerla caer al suelo y luego la pateó.

Antes de retirarse, el joven habría tomado un martillo con el que rompió el televisor y una puerta. Finalmente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Prisión preventiva sin plazo

En la audiencia realizada este viernes, la fiscal Vuletic solicitó que el imputado permaneciera detenido mientras continúa el proceso. La jueza Vidal hizo lugar al planteo y ordenó la prisión preventiva sin plazo.

La resolución alcanza al joven por los tres hechos investigados y por los distintos delitos atribuidos provisoriamente a partir de las agresiones, amenazas, daños, lesiones e incumplimientos de las medidas judiciales dictadas para proteger a la víctima.