Venado Tuerto multará camiones estacionados en la vía pública

Desde el lunes 13 de julio, el Gobierno de Venado Tuerto comenzará a aplicar sanciones a los camiones de gran porte que permanezcan estacionados en calles de la ciudad. La medida busca ordenar el tránsito pesado, mejorar la seguridad vial y despejar el espacio público en sectores urbanos y suburbanos.

Una medida que apunta al ordenamiento del tránsito pesado

El Gobierno de Venado Tuerto comenzará a sancionar, desde el lunes 13 de julio, a los camiones, acoplados y vehículos de gran porte que permanezcan estacionados en la vía pública dentro del ejido urbano y suburbano de la ciudad.

La decisión se enmarca en la Ordenanza Nº 6036/25, sancionada por el Concejo Municipal de Venado Tuerto, que dispuso la creación de la Playa de Estacionamiento de Camiones y Servicios Anexos, y estableció la prohibición de estacionar camiones, acoplados y vehículos de gran porte en la vía pública. La normativa también fija un esquema de multas progresivas y contempla sanciones adicionales en caso de reincidencia.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es reducir la presencia de camiones estacionados en distintos sectores de la ciudad, una situación que genera reclamos vecinales, dificultades de circulación, riesgos por falta de visibilidad y deterioro de la infraestructura vial.

La Playa de Camiones estará disponible, pero no será obligatoria

En este nuevo esquema, la recientemente habilitada Playa de Estacionamiento de Camiones aparece como una alternativa para los transportistas. Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que su utilización no será obligatoria.

Esto significa que los titulares o choferes de vehículos alcanzados por la normativa podrán resolver el estacionamiento en otros lugares permitidos o habilitados para tal fin. Lo que comenzará a fiscalizarse y sancionarse es la permanencia de camiones de gran porte en la vía pública, cuando se encuentren dentro de las zonas alcanzadas por la prohibición.

La aclaración no es menor, ya que la medida puede abrir debate entre transportistas, vecinos y sectores vinculados a la actividad productiva. El punto central de la disposición municipal no pasa por imponer el uso de un predio determinado, sino por desalentar que los camiones permanezcan estacionados en calles, barrios o sectores urbanos donde afectan la circulación y la convivencia cotidiana.

Multas progresivas y posibles sanciones adicionales

El régimen de sanciones será progresivo. Según lo previsto por la ordenanza, la primera infracción será sancionada con una multa de 150 Unidades Fiscales. En caso de reincidencia, la segunda infracción elevará la multa a 200 Unidades Fiscales. La tercera infracción será penada con 250 Unidades Fiscales.

A partir de la cuarta infracción, el Tribunal Municipal de Faltas podrá aplicar, además de la multa correspondiente, una inhabilitación para conducir de entre 15 días y 3 meses, de acuerdo con el encuadre administrativo de cada caso.

La normativa también prevé una instancia más severa si el vehículo continúa estacionado en un lugar prohibido luego de haberse aplicado las sanciones anteriores. En ese supuesto, el Tribunal Municipal de Faltas podrá ordenar el secuestro y la remisión del camión al corralón municipal, conforme al procedimiento establecido por la Ley Provincial Nº 11.856/2000 y la Ordenanza Nº 3027/2003.

Seguridad vial, convivencia urbana y espacio público

Desde el Gobierno local sostienen que la medida busca avanzar hacia una ciudad más ordenada, con reglas claras para la circulación y el estacionamiento del transporte pesado.

La presencia de camiones en la vía pública suele generar distintos problemas en zonas urbanas: reduce la visibilidad en esquinas, ocupa espacios destinados a vehículos livianos, afecta la circulación en calles angostas y puede provocar conflictos con vecinos por ruidos, maniobras o permanencia prolongada.

En una ciudad con fuerte vínculo con la producción agropecuaria, industrial y logística, el desafío pasa por compatibilizar la actividad económica con el ordenamiento urbano. En ese equilibrio, el Municipio apunta a que los vehículos de gran porte utilicen espacios adecuados para estacionar, sin trasladar esa carga al espacio público.

Con el inicio de las sanciones desde el 13 de julio, Venado Tuerto dará un nuevo paso en la implementación de una política específica para el tránsito pesado. La etapa que se abre será clave para medir el nivel de cumplimiento, la capacidad de fiscalización municipal y la respuesta de los transportistas ante una medida que, por su impacto cotidiano, seguramente no pasará inadvertida.

Ley Provincial Nº 11.856/2000