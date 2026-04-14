Venado Tuerto inauguró la playa para sacar camiones de los barrios

El intendente interino de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, inauguró la Playa de Estacionamiento de Camiones (PEC), un predio estratégico ubicado en Jujuy y Circunvalación que apunta a ordenar el tránsito pesado y reducir el impacto del estacionamiento de camiones en los barrios.

La obra, impulsada originalmente por el propio Pellegrini durante su etapa como concejal, se emplaza sobre un terreno de 3,5 hectáreas de la reserva municipal y tiene capacidad para albergar cerca de 170 unidades, según la disposición interna. La habilitación de este espacio busca descomprimir la circulación urbana y mejorar la convivencia en zonas residenciales.

Durante el acto participaron funcionarios del gabinete local, legisladores provinciales, concejales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y medios de comunicación.

Un cambio en la dinámica urbana

El jefe del Ejecutivo local remarcó que la iniciativa responde a una problemática sostenida en la ciudad: la presencia de camiones en sectores urbanos. En ese sentido, explicó que el predio fue diseñado específicamente para la operatoria del transporte pesado, tanto de granos como de mercaderías, y destacó su ubicación sobre la Circunvalación, con conexión a las rutas nacionales 8 y 33, y a la futura traza de la ruta 96.

Además, anticipó que, una vez en funcionamiento pleno, se avanzará en la aplicación de una ordenanza que restringirá progresivamente el estacionamiento de camiones dentro del ejido urbano. El plazo para su implementación sería hacia mediados de julio, con un esquema de notificaciones y sanciones graduales, sin un enfoque recaudatorio.

Servicios y condiciones de seguridad

La playa contará con vigilancia permanente, garita de ingreso, barrera con sistema digital, sanitarios, provisión de agua, iluminación, dársenas numeradas y un sistema de prevención contra incendios. El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas de seguridad y operatividad para los transportistas.

Desde el área técnica, el secretario de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich, destacó que el predio fue seleccionado por su cota elevada, lo que garantiza que no se vea afectado por anegamientos. También valoró el impacto de las obras de desagüe y de la Circunvalación en la resolución de problemas históricos de la ciudad.

Ubicación estratégica y etapa inicial

El Ejecutivo subrayó que la nueva infraestructura se posiciona como una de las más completas en su tipo a nivel provincial y nacional, en una ciudad con fuerte identidad ligada al transporte de cargas.

En una primera etapa, y hasta la finalización de las obras provinciales en la Circunvalación, el acceso a la playa se realizará por calle Jujuy.