Impuestos provinciales: Cómo acceder al plan para pagar deudas sin interés y en cuotas

La Provincia puso en marcha un régimen especial para regularizar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2026. El trámite es online e incluye deudas de Ingresos Brutos, Patente, Impuesto Inmobiliario y Sellos.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), habilitó un nuevo Plan Especial de Pago destinado a contribuyentes que necesiten regularizar obligaciones tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026.

La herramienta está dirigida tanto a familias como a empresas y permite financiar deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor e Impuesto de Sellos, con alternativas que incluyen 0% de interés y hasta 36 cuotas.

La adhesión es completamente digital y puede realizarse desde el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial.

Al presentar la medida, el ministro de economía santafesino, Pablo Olivares, señaló: “En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Qué condiciones tiene el plan

Según informó la Provincia, podrán incorporarse obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que los planes podrán conformarse hasta el 31 de julio de 2026. Además, cada cuota tendrá un valor mínimo de $10.000.

En algunos casos también será necesario contar con clave fiscal y habilitar en ARCA el servicio “API – Santa Fe – Solicitud Plan de Pago”.

Cómo adherirse paso a paso

1. Generar la liquidación de deuda

El contribuyente deberá ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas y generar la liquidación del impuesto que desea regularizar.

Para Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, la opción disponible es “Visualización y liquidación de deuda”.

Para Ingresos Brutos y Sellos, deberá seleccionarse “Ingresos Brutos – Aportes Sociales – Liquidación de deuda”.

En el caso de Ingresos Brutos, será necesario tener habilitado previamente el servicio “API Santa Fe – LDAE” dentro de ARCA.

2. Elegir el plan de financiación

Una vez generada la liquidación, aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”.

El sistema permitirá seleccionar la cantidad de cuotas y visualizar:

Monto total financiado.

Valor de cada cuota.

Fechas de vencimiento.

3. Completar los datos personales

Antes de confirmar la adhesión deberá completarse una declaración jurada con:

Carácter invocado (titular, socio gerente, presidente, apoderado u otro).

Correo electrónico.

Teléfono.

Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

Cómo se pagan las cuotas

La primera cuota deberá abonarse dentro de las 48 horas posteriores a la adhesión mediante entidades habilitadas o medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos.

Las restantes se debitarán automáticamente desde la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

La Provincia señaló que el objetivo del programa es acompañar a familias y sectores productivos, facilitando el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante herramientas de financiación y gestión digital.

Paso a paso