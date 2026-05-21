Darán becas de 100 mil pesos por mes a estudiantes: Quiénes podrán acceder y cómo anotarse

El Gobierno provincial presentó un nuevo Sistema Provincial de Becas destinado a estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial. Alcanzará a 10.000 alumnos y alumnas con prioridad para quienes tengan trayectorias escolares en riesgo. Además, Educación anunció nuevas acciones de acompañamiento en escuelas y confirmó el inicio del cronograma de concursos y titularizaciones docentes.

El Gobierno de Santa Fe presentó un nuevo Sistema Provincial de Becas Educativas que busca fortalecer la permanencia y continuidad escolar de estudiantes de los niveles obligatorios, con una ayuda económica mensual destinada a alumnos y alumnas que necesiten mayor acompañamiento para sostener sus trayectorias educativas.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Educación provincial, contempla una beca de 100.000 pesos mensuales entre mayo y diciembre y alcanzará a 10.000 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial, priorizando a quienes presenten trayectorias escolares en riesgo o situaciones de vulnerabilidad.

Según informó la Provincia, el nuevo esquema unifica líneas de becas existentes bajo una política única y suma un sistema de evaluación denominado Índice Provincial de Prioridad Educativa, que tendrá en cuenta variables socioeconómicas y educativas para definir la asignación de los beneficios.

La inscripción será completamente online y permanecerá abierta entre el 8 y el 22 de junio. El trámite deberá realizarse a través del sistema Mi Escuela y podrá ser gestionado por madres, padres o tutores.

Desde el Ministerio explicaron que la iniciativa forma parte de un proceso de reorganización de recursos orientado a fortalecer la continuidad escolar y generar herramientas de acompañamiento antes de que aparezcan situaciones de abandono educativo.

Durante la presentación, realizada en la sede ministerial, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que el nuevo sistema busca fortalecer políticas ya existentes y ampliar la capacidad de respuesta frente a una demanda creciente dentro del sistema educativo.

“Potencian el esfuerzo de los dispositivos ya existentes”, señaló el funcionario al referirse tanto al nuevo esquema de becas como a otras medidas que acompañarán la política educativa provincial.

Más acompañamiento dentro de las escuelas

Junto con el sistema de becas, el Ministerio anunció nuevas líneas socioeducativas destinadas a reforzar la convivencia escolar y acompañar situaciones que afectan las trayectorias educativas.

Entre las acciones previstas aparecen dispositivos vinculados a convivencia escolar, prevención de ludopatía y apuestas online, Educación Sexual Integral (ESI) y herramientas de intervención frente a problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.

También se incorporará el dispositivo “Hablemos hasta Entendernos”, una propuesta que buscará generar espacios de escucha, diálogo y circulación de la palabra dentro de las aulas.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, sostuvo que estas políticas apuntan a fortalecer el acompañamiento institucional dentro de las escuelas y ampliar la capacidad de intervención frente a situaciones complejas.

Según datos oficiales difundidos durante la actividad, durante 2025 el Ministerio registró más de 10.000 situaciones que requirieron algún tipo de intervención.

Además, la Provincia indicó que se realizaron más de 73 encuentros territoriales que alcanzaron a cerca de 2.000 instituciones educativas, con participación de docentes, supervisores, asistentes escolares y equipos técnicos.

Desde Educación señalaron que la intención es profundizar las estrategias preventivas y consolidar una mayor presencia territorial para acompañar a las comunidades educativas.

Traslados, concursos y titularizaciones docentes

Otro de los anuncios realizados durante la jornada estuvo vinculado con el inicio del cronograma de traslado, concurso y posterior titularización para cargos de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial.

Según informó Goity, el esquema comenzará con las instancias de traslado, continuará con los concursos y finalizará con las titularizaciones.

El proceso será trabajado junto con las representaciones gremiales y las distintas áreas técnicas involucradas.

De acuerdo con lo anunciado, las titularizaciones que surjan de este cronograma se harán efectivas a partir del ciclo lectivo 2027.

“A partir de ahora vamos a comenzar a trabajar sobre el cronograma con todas las áreas del Ministerio involucradas en esta tarea”, explicó el ministro.

Con estos anuncios, la Provincia busca combinar herramientas de apoyo económico para estudiantes, mayor acompañamiento territorial dentro de las escuelas y nuevas definiciones administrativas vinculadas al sistema educativo provincial.