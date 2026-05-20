Villa Cañás: Donaron 95 árboles para el Refugio Canino

La Fundación Cargill realizó una donación de 95 árboles destinados al predio donde funciona el Refugio Canino de la ciudad, un espacio que además alberga el desarrollo del Vivero Municipal. La iniciativa busca fortalecer las condiciones ambientales del lugar y generar un entorno más adecuado para el bienestar animal.

Los ejemplares donados incluyen álamos piramidales, álamos de copa y casuarinas, especies que serán utilizadas para conformar una cortina forestal alrededor del sector. El objetivo principal es brindar mayor sombra a los perros que habitan el refugio, además de generar una barrera natural que ayude a proteger el área frente a la posible exposición a agroquímicos provenientes de zonas productivas cercanas.

La incorporación del arbolado también apunta a mejorar las condiciones del espacio para quienes lo visitan y colaboran habitualmente con las tareas del refugio, creando un ambiente más amigable y sustentable para la recreación y las actividades vinculadas al cuidado animal.

Desde el Municipio destacaron el valor de este tipo de acciones articuladas entre instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que contribuyen tanto a la protección ambiental como al fortalecimiento de políticas vinculadas al bienestar animal.

Asimismo, expresaron un agradecimiento a la Fundación Cargill por el aporte realizado y reconocieron especialmente el trabajo de la Asociación de Voluntarios Independientes, que llevó adelante las gestiones necesarias ante la empresa para concretar la iniciativa.

La plantación de árboles no sólo permitirá mejorar las condiciones del Refugio Canino en el corto plazo, sino que también aportará beneficios ambientales a futuro, promoviendo espacios urbanos más verdes y sostenibles para toda la comunidad.

La propuesta se suma a otras acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre el cuidado del ambiente y la protección animal, una combinación que cada vez adquiere mayor relevancia en las políticas locales vinculadas a la calidad de vida y el desarrollo sustentable.