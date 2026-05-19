Villa Cañás entregó más de 6 millones a los clubes locales a través del FAD

La Municipalidad de Villa Cañás concretó una nueva entrega de aportes económicos destinados a fortalecer el desarrollo de las instituciones deportivas de la ciudad. En esta oportunidad, el intendente Norberto Gizzi encabezó la entrega correspondiente al primer trimestre de 2026 del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD), una herramienta de apoyo económico destinada a los clubes locales.

El acto contó además con la participación del secretario de Economía, Oscar Caffa, y del director de Deportes municipal, Leonardo Moyano.

En total, el Municipio abonó 6 millones 600 mil pesos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de este año. Los aportes fueron distribuidos entre los clubes Club Atlético Studebaker, Club Sportsman y Club Atlético Independiente.

En representación de las instituciones estuvieron presentes Marcelo Compañs, por Studebaker; Javier Passuello, por Sportsman; y Fernando Borsini, por Independiente.

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar el crecimiento y sostenimiento de las entidades deportivas de la ciudad, colaborando con obras de ampliación, construcción y mantenimiento de infraestructura, además de contribuir al equipamiento y al desarrollo de las distintas disciplinas deportivas.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de políticas buscan fortalecer el rol social que cumplen los clubes en la comunidad, no solo como espacios de formación deportiva, sino también como ámbitos de contención, encuentro y desarrollo para niños, jóvenes y familias de Villa Cañás.

La continuidad del FAD representa además un alivio económico para las instituciones, en un contexto donde los costos de mantenimiento y funcionamiento siguen en aumento, especialmente en servicios, infraestructura y equipamiento deportivo.