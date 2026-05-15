Castellani acompañó un encuentro entre la Bolsa de Cereales, una universidad de India y el CAR de Venado Tuerto

La diputada provincial Fernanda Castellani participó de un encuentro de cooperación educativa y agropecuaria realizado en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto a autoridades de la entidad, representantes de la Universidad de Agricultura de Punjab, India, y miembros del Centro Agrotécnico Regional (CAR) de Venado Tuerto.

La jornada estuvo enfocada en fortalecer vínculos institucionales, promover el intercambio de conocimientos y avanzar en nuevas oportunidades de cooperación internacional vinculadas a la educación, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre instituciones educativas, entidades productivas y espacios de formación técnica, entendiendo que la capacitación de jóvenes y futuros profesionales resulta estratégica para el crecimiento del sector agroindustrial.

En ese marco, Castellani destacó la importancia de acompañar iniciativas que conectan a Santa Fe con experiencias internacionales y permiten ampliar horizontes educativos y culturales para estudiantes y docentes vinculados al ámbito agropecuario.

“La educación y la producción tienen que ir de la mano. Cada instancia de cooperación y de intercambio abre oportunidades para nuestros jóvenes y fortalece a uno de los sectores más importantes de nuestra provincia”, señalaron durante la actividad.

La legisladora también felicitó especialmente al Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto por el trabajo sostenido que viene realizando en materia educativa y por impulsar proyectos que promueven la vinculación internacional y el intercambio académico.

El CAR y una apuesta constante a los intercambios internacionales

El Centro Agrotécnico Regional viene consolidando desde hace varios años una política educativa orientada a generar vínculos con instituciones y universidades de distintos países, con el objetivo de enriquecer la formación de sus estudiantes y acercar nuevas experiencias vinculadas a la producción agropecuaria, la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

La presencia de representantes de la Universidad de Agricultura de Punjab volvió a posicionar al CAR como una institución de referencia dentro de la educación agropecuaria de la región y como un actor activo en la construcción de redes internacionales de cooperación.

Según se destacó durante la jornada, este tipo de encuentros no sólo permiten compartir experiencias académicas, sino también generar futuras instancias de intercambio estudiantil, proyectos conjuntos y oportunidades de cooperación técnica entre instituciones educativas de distintos países.

La Punjab Agricultural University es considerada una de las universidades agrícolas más importantes de India y mantiene vínculos con centros académicos y productivos de diferentes partes del mundo. Su acercamiento con instituciones santafesinas busca potenciar el intercambio de conocimientos vinculados a la producción de alimentos, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al agro.

Santa Fe y el valor estratégico de la educación agropecuaria

Durante la actividad también se puso en valor el rol que ocupa Santa Fe dentro del esquema agroindustrial argentino, tanto por su capacidad productiva como por el entramado educativo y técnico que acompaña al sector.

En ese sentido, se remarcó que la articulación entre escuelas agrotécnicas, universidades, entidades productivas y organismos públicos resulta clave para formar profesionales preparados para los nuevos desafíos del campo y la agroindustria.

Además, se destacó que los intercambios internacionales permiten incorporar nuevas miradas sobre innovación, sustentabilidad, agregado de valor y desarrollo tecnológico, aspectos cada vez más relevantes dentro de la producción agropecuaria.

La reunión realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se desarrolló en un contexto donde las instituciones educativas y productivas buscan fortalecer redes globales de cooperación para compartir conocimientos y experiencias vinculadas a uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Para Castellani, este tipo de iniciativas representan “una inversión en el futuro”, no sólo por las posibilidades académicas que generan, sino también por el impacto que pueden tener en el desarrollo productivo y en la formación de nuevas generaciones vinculadas al agro.