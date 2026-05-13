Villa Cañás: Realizarán una jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios

Villa Cañás será sede de una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios y concientización ambiental, una actividad impulsada por Campo Limpio junto a la Municipalidad de Villa Cañás y la Cooperativa Federada, con el objetivo de promover prácticas responsables en el manejo de residuos del sector agropecuario.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo, de 8.30 a 12.30, en la planta de la Cooperativa Federada ubicada sobre Ruta 94, kilómetro 33. Allí, productores y aplicadores podrán acercar los envases vacíos para su correcta disposición dentro del sistema formal de gestión ambiental.

Desde la organización recordaron que los recipientes deberán entregarse previamente acondicionados, mediante las técnicas de triple lavado o lavado a presión, además de estar perforados en su base para inutilizarlos, tal como establece la normativa vigente.

La jornada forma parte de las acciones que Campo Limpio desarrolla en distintos puntos del país para fomentar una gestión segura de los envases de fitosanitarios, evitando prácticas prohibidas y de alto impacto ambiental como el abandono, la quema, el entierro o la reutilización de los recipientes.

En paralelo, la iniciativa también busca reforzar la concientización sobre la importancia de avanzar hacia modelos de producción más sustentables y con mayor trazabilidad en el tratamiento de residuos rurales.

Campo Limpio es una organización creada para diseñar e implementar un sistema integral de gestión de envases vacíos de fitosanitarios en Argentina. Su trabajo se encuentra regulado por la Ley Nacional 27.279, que establece pautas específicas para la recuperación, transporte y tratamiento de estos materiales.

En Villa Cañás ya se vienen desarrollando distintas actividades vinculadas a las buenas prácticas agrícolas y la gestión responsable de residuos fitosanitarios. En 2024, por ejemplo, se realizó una capacitación para operarios de equipos terrestres donde representantes de Campo Limpio brindaron charlas sobre el correcto tratamiento de los envases vacíos.

Además de reducir el impacto ambiental, este tipo de jornadas buscan evitar riesgos para la salud humana y animal, promoviendo que los envases ingresen al circuito autorizado de reciclado y disposición final.

Los interesados en participar pueden registrarse y reservar lugar a través del sitio oficial de Campo Limpio.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Miguel Boxler (Campo Limpio) al 11-7173-2028, Paola Martínez (Campo Limpio) al 11-7173-2021, Mariano Rybay (Cooperativa Federada) al 3462-226923 o Florencia Fraticelli (Municipio) al 3462-556057.

Envases que serán recibidos

Durante la jornada en Villa Cañás, los CAT recibirán:

Envases tipo A : plásticos rígidos como bidones y botellas, siempre que hayan sido sometidos al proceso de triple lavado o lavado a presión y estén perforados en su base.

Envases tipo B: plásticos flexibles en caja (jerry box o bag in box) y bolsas, que no pueden ser lavados y serán destinados a disposición final.

En cambio, no se recibirán pallets, plásticos envolventes, silobolsas, envases de fertilizantes, productos para sanidad animal ni envases industriales.

El destino del material reciclado

El plástico recuperado de los envases vacíos de fitosanitarios ingresa en un circuito de economía circular con múltiples usos autorizados. Según datos de Campo Limpio, el 66% se destina a la fabricación de caños tritubo para fibra óptica, el 15% a nuevos envases para productos químicos, el 6% a asfalto y reductores de velocidad, el 5% a materiales para construcción y el 2% a autopartes. El 6% restante se utiliza en otros destinos industriales.