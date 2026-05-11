Villa Cañás: La Sala de Barrio Sur celebró sus 25 años de trabajo con niños y familias

La Sala Socioeducativa Municipal de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez” celebró este 9 de mayo sus 25 años de historia con un emotivo acto que reunió a autoridades, familias, vecinos y personas que formaron parte del crecimiento de la institución a lo largo de estas décadas.

La jornada contó con la presencia del intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi; el ex intendente Alberto Romagnoli; integrantes del Gabinete municipal; miembros de distintas comisiones directivas; personal de la institución; además de niños, adolescentes y familias que participan diariamente de las actividades que allí se desarrollan.

Durante el encuentro hubo actividades recreativas, juegos e inflables para los más chicos, en un clima marcado por la emoción y el reconocimiento al trabajo social y educativo que la institución sostiene desde hace años en Barrio Sur.

En su discurso, el intendente destacó el rol que cumple el Centro de Día en la comunidad y valoró especialmente el compromiso cotidiano de quienes forman parte del espacio.

“Quiero felicitar y agradecer a todas las personas que trabajan en la sala por el cariño, amor, dedicación y contención que les brindan a los chicos”, expresó Gizzi.

Además, remarcó la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes impulsaron el proyecto original décadas atrás. “Hay un pasado que hay que reconocer, con la iniciativa que tuvieron quienes comenzaron a planificar esta sala y que hoy es una realidad. De nuestra parte vamos a continuar trabajando para fortalecer este espacio y que nuestros niños y adolescentes sigan teniendo oportunidades”, agregó.

Un espacio nacido del compromiso vecinal

La historia de la institución comenzó mucho antes de su inauguración oficial. En 1984, un grupo de vecinos comprometidos con las necesidades del Barrio Sur comenzó a reunirse con el objetivo de conformar una comisión vecinal que pudiera gestionar mejoras y respuestas ante las autoridades municipales.

Aquella comisión, presidida inicialmente por Raúl Trognot, impulsó la idea de crear una sala asistencial destinada a niños y niñas del barrio, donde pudieran recibir contención, apoyo alimentario y participar de talleres de formación como costura, cocina, tejido y huerta.

Un año después, en mayo de 1985, se adquirió el terreno donde actualmente funciona la institución. Los primeros diez mil ladrillos para comenzar la construcción fueron donados por el padre Juan Riganelli, una figura muy vinculada al desarrollo social y comunitario de la ciudad.

Sin embargo, la comisión vecinal se disolvió en 1987 y decidió ceder el terreno y lo construido hasta ese momento a la Municipalidad de Villa Cañás, que continuó con las obras hasta concretar el proyecto.

Finalmente, el 9 de mayo de 2001 quedó inaugurada oficialmente la institución, que fue bendecida por el presbítero Juan Riganelli y recibió el nombre de “San Héctor Valdivielso Sáez”, en homenaje al primer santo y mártir argentino.

Ese mismo año también se conformó una comisión destinada a colaborar con el sostenimiento económico del lugar, encabezada por Carlos Beltrame como presidente, Patricio Herrera como vicepresidente y Adriana Vallejos como secretaria.

Crecimiento y ampliación de servicios

Con el paso de los años, la Sala fue ampliando su función social y educativa dentro de la comunidad. En 2003 comenzó a brindarse el servicio de almuerzo, fortaleciendo la asistencia alimentaria para niños y familias.

Más adelante, en octubre de 2005, se inauguró una importante ampliación de 56 metros cuadrados que incorporó una sala de usos múltiples y nuevos sanitarios. Esa obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Programa Componentes Materiales del Ministerio de Trabajo de la Nación y el aporte técnico y económico del municipio.

Desde entonces, el espacio pasó a denominarse oficialmente “Centro Socio-Educativo Municipal”, en reconocimiento a la tarea de acompañamiento, formación e inclusión que desarrolla con los chicos y chicas del barrio.

Con esa ampliación, la institución alcanzó una superficie edificada total de 150 metros cuadrados y consolidó su presencia como uno de los espacios comunitarios más importantes del sector.

En 2011, además, se firmó un contrato de comodato mediante el cual el padre Juan Riganelli cedió un terreno ubicado en calle 36 y Avenida 59 para ser utilizado como campo de deportes y recreación del centro.

Un lugar de contención que sigue creciendo

Actualmente, el Centro de Día Municipal funciona en dos turnos y brinda desayuno, almuerzo y merienda a los niños, niñas y adolescentes que asisten diariamente.

Además del apoyo escolar, quienes concurren al espacio participan de talleres y actividades impulsadas por las direcciones municipales de Cultura y Deportes, entre ellas percusión, huerta, cerámica, expresión corporal y gimnasia artística.

A 25 años de su inauguración oficial, la Sala de Barrio Sur continúa siendo un punto de encuentro, acompañamiento y formación para numerosas familias de Villa Cañás, manteniendo vivo el espíritu solidario que impulsó a sus primeros vecinos y colaboradores.