Turismo regional: Avanzan en una estrategia conjunta para potenciar las Lagunas del Sur

Autoridades y equipos técnicos del sur santafesino analizaron la última temporada y comenzaron a delinear acciones para fortalecer el turismo de cercanía, con un Fan Tour previsto para octubre como primer paso de promoción integrada.

En la ciudad de Teodelina se realizó una reunión de trabajo centrada en la planificación turística de las denominadas “Lagunas del Sur”, un corredor que busca consolidarse como uno de los principales atractivos del sur provincial. Del encuentro participaron representantes de distintas localidades, con el objetivo de evaluar la temporada de verano y proyectar nuevas acciones conjuntas.

Por Villa Cañás estuvieron presentes la directora de Cultura, Josefina Castro, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes formaron parte de la mesa de análisis junto a funcionarios provinciales y equipos técnicos de la región.

Entre los asistentes se destacaron la senadora departamental Leticia Di Gregorio, las diputadas Sofía Galnares y Rosana Bellatti, el secretario de Medio Ambiente Alejandro Luciani y la directora de Turismo Región Sur Claudia Rosenthal. También participaron representantes de Melincué, Venado Tuerto —con el desarrollo de la Laguna del Hinojo— y la incorporación de Diego de Alvear a través de la Laguna La Picasa.

Evaluación y proyección

Durante la jornada se realizó un balance de la última temporada estival, identificando fortalezas y aspectos a mejorar en la oferta turística regional. En ese marco, se avanzó en la organización de un Fan Tour con agencias receptivas, previsto para octubre, que tendrá como objetivo posicionar el corredor de lagunas dentro del mercado turístico provincial.

La iniciativa apunta a fortalecer una estrategia conjunta entre municipios y comunas, con una mirada integral que permita potenciar los recursos naturales y diversificar la propuesta.

Una oferta que apuesta al turismo de cercanía

De cara a la próxima temporada, el eje estará puesto en el turismo de proximidad, una tendencia que viene consolidándose en los últimos años. La agenda proyectada incluye una amplia variedad de propuestas:

Eventos deportivos y recreativos

Calendario de fiestas locales

Balnearios y actividades náuticas

Pesca del pejerrey

Parque acuático y casino

Circuitos históricos y culturales

Avistaje de aves y astroturismo

Turismo educativo

El desafío, según coincidieron los participantes, es articular estas propuestas en una oferta integrada que permita extender la estadía de los visitantes y generar mayor movimiento económico en las localidades involucradas.

Con este tipo de encuentros, el sur santafesino busca consolidar una identidad turística común basada en sus lagunas, con el objetivo de posicionarse como una alternativa competitiva dentro del mapa provincial.