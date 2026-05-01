Venado Tuerto: Los Buzones de la Vida reunieron 74 denuncias y cambia el destino judicial

En la segunda apertura del año de los Buzones de la Vida, realizada este jueves por la mañana en Venado Tuerto, se contabilizaron 74 posibles denuncias anónimas vinculadas a distintos delitos. La principal novedad es que, desde ahora, las presentaciones serán remitidas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), en un esquema coordinado con la Justicia Federal para agilizar investigaciones sobre microtráfico y narcomenudeo.

El acto se llevó a cabo en la sala Antonio Garnier del Palacio Municipal y comenzó con un homenaje al representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño, recientemente fallecido.

Participaron de la apertura el fiscal Regional Mauricio Clavero, funcionarios municipales y provinciales, concejales de la ciudad, representantes del Obispado y de instituciones intermedias.

Cambio clave en el destino de las denuncias

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, explicó que hasta ahora las denuncias anónimas eran enviadas a la Fiscalía Federal, pero que a partir de esta apertura pasarán al MPA como resultado de un acuerdo conjunto entre ambos fueros.

Según detalló, el objetivo es dar una respuesta más rápida a los casos denunciados, especialmente aquellos relacionados con venta de drogas y narcomenudeo.

También recordó que los buzones permiten aportar información de manera anónima sobre comercialización de estupefacientes, trata de personas u otros datos útiles para iniciar o fortalecer investigaciones judiciales.

“Vamos por todos”

Durante la actividad, el fiscal Regional Mauricio Clavero agradeció la colaboración ciudadana y destacó el valor de los vecinos que aportan información.

Además, remarcó que el trabajo conjunto entre la Justicia Federal y la provincial apunta a avanzar no solo contra quienes venden drogas, sino también contra las redes económicas que se benefician del delito.

“Vamos por todos los delincuentes, incluso aquellos que se benefician del dinero sucio”, sostuvo el funcionario judicial.

Dónde están los Buzones de la Vida

Actualmente funcionan ocho urnas distribuidas en distintos puntos de Venado Tuerto:

Palacio Municipal: San Martín y Marconi

Concejo Municipal: Sarmiento y Alem

Terminal de Ómnibus / Centro Territorial de Denuncias

CIC: Falucho y Vuelta de Obligado

Asistencia Pública Municipal: Brown 478

CAP barrio Ciudad Nueva: Amincton 585

CAP barrio Malvinas Argentinas: Valdez 555

CAP barrio Rivadavia: 26 de Abril 835

El sistema busca facilitar la participación vecinal y sumar información reservada para combatir delitos complejos en la ciudad.