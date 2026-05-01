Cooperativismo Regional: María Teresa y San Gregorio ampliaron sus parques solares

El sur santafesino vivió este jueves 30 de abril una jornada destacada para el desarrollo energético regional. Las localidades de María Teresa y San Gregorio inauguraron nuevas ampliaciones en sus parques solares comunitarios, consolidando un modelo cooperativo que apuesta por la generación renovable, el ahorro económico para los usuarios y una mejora en la calidad del servicio eléctrico.

Las actividades se realizaron primero en María Teresa y luego en San Gregorio, con participación de autoridades provinciales, referentes cooperativos, dirigentes locales e instituciones de cada comunidad.

La doble inauguración dejó una señal clara: las cooperativas eléctricas del interior santafesino avanzan con inversiones propias para producir energía limpia y transformar esa generación en beneficios concretos para vecinos, comercios y sectores productivos.

María Teresa inauguró una nueva etapa de su Parque Solar Colaborativo

En María Teresa se llevó adelante la inauguración de una ampliación del Parque Solar Colaborativo, una iniciativa impulsada por la cooperativa local que busca combinar innovación tecnológica, participación comunitaria y desarrollo sustentable.

Entre las autoridades presentes estuvieron Cecilia Mijich, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe; Hugo Novero, director de la Empresa Provincial de la Energía por las Cooperativas; Gisela Wild, presidenta de FESCOE; Federico Ferrero, tesorero de FESCOE y presidente de CONAISE; Tomás Sorribas, secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo de Santa Fe; Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa; y Alberto Calvo, en representación de COLSECOR.

También acompañaron instituciones locales como el Centro de Jubilados y Pensionados, la Biblioteca Mariano Moreno, la Huerta Comunitaria, clubes y vecinos que forman parte del proyecto.

El presidente de la cooperativa local, Gastón Arcuri, destacó el trabajo conjunto que permitió sostener la iniciativa y valoró el compromiso de quienes acompañan el crecimiento del parque.

Durante la jornada, Cecilia Mijich señaló que el predio cuenta con casi 200 kilovatios de potencia instalada y consideró que se trata de una experiencia que puede replicarse en otras localidades santafesinas por su impacto ambiental, económico y comunitario.

El modelo de María Teresa se convirtió en un caso observado dentro del movimiento cooperativo por combinar participación ciudadana con generación distribuida, una herramienta cada vez más utilizada para reducir costos y sumar energía renovable a la red.

San Gregorio amplió su parque solar y alcanzó 1,26 MW

Más tarde, la jornada continuó en San Gregorio, donde se inauguró una nueva etapa del Parque Solar Comunitario perteneciente a la Coopescrevi de San Gregorio Ltda..

Según explicó el gerente de la entidad, Vicente Losada, la obra sumó 860 kilovatios adicionales a los 400 kilovatios ya instalados anteriormente, lo que permitió llevar la capacidad total del sistema a 1,26 megavatios (MW).

Se trata de una escala relevante para una localidad del interior, ya que permite abastecer parte de la demanda local con energía propia, reducir compras externas y mejorar la estabilidad del servicio.

Losada indicó que los nuevos paneles comenzaron a operar el 15 de marzo y que, en apenas un mes, ya habían generado alrededor de 90.000 kilovatios hora, una cifra que calificó como significativa tanto en términos energéticos como económicos.

Entre las autoridades presentes en San Gregorio estuvieron Cecilia Mijich, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe; Gisela Wild, presidenta de FESCOE; Leticia Di Gregorio, senadora provincial por el departamento General López; Leo Calaianov, diputado provincial; Lisandro Travieso, intendente de San Gregorio; Bruno Taddia, concejal de la ciudad de Venado Tuerto; Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa; y Gastón Arcuri, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de María Teresa, junto a representantes institucionales, cooperativistas y vecinos de la región.

Descuento real en la factura de luz para los asociados

Uno de los datos más relevantes aportados por la cooperativa de San Gregorio fue el impacto directo sobre el bolsillo de los usuarios.

El gerente confirmó que los asociados ya verán reflejado en la facturación de este mes un descuento del 3,1% en el costo del kilovatio, como resultado del ahorro generado por la producción solar propia.

La decisión apunta a redistribuir entre los socios el beneficio económico que obtiene la cooperativa al reducir compras de energía externa.

Además, estimó que ese esquema representará unos 130 millones de pesos anuales que quedarán en manos de los asociados. A eso se suman otros beneficios para quienes participan de manera directa en el parque mediante aportes específicos al sistema.

Desde la entidad remarcaron que el objetivo es que el ahorro quede dentro de la comunidad y se transforme en mayor consumo local, inversión privada o alivio económico para familias y comercios.

Más inversiones y apoyo al sector productivo

Losada también adelantó que la cooperativa ya adquirió otros 1,2 MW adicionales y trabaja en definir el lugar donde serán instalados. La meta es incorporarlos en los próximos meses para duplicar el impacto económico actual.

En paralelo, explicó que parte de esa futura potencia será ofrecida a empresas y sectores productivos como herramienta para bajar costos energéticos y mejorar competitividad.

Según detalló, algunos usuarios vinculados de manera directa al parque podrían alcanzar ahorros cercanos al 50% del costo energético, una variable clave para industrias, comercios y emprendimientos del parque industrial local.

Mejor calidad de servicio y alivio para la red

La generación distribuida también produce mejoras técnicas en el sistema eléctrico.

Desde Coopescrevi explicaron que en determinados momentos del día el parque solar llega a abastecer por sí solo la línea que conecta San Gregorio con Diego de Alvear, reduciendo exigencias sobre la red tradicional.

De cara al próximo verano, estiman que con las nuevas ampliaciones podrían cubrir hasta el 50% de la demanda conjunta entre ambas localidades en horas pico, lo que ayudaría a minimizar caídas de tensión y reforzar la calidad del servicio.

Un modelo cooperativo que gana protagonismo

Con las inauguraciones de María Teresa y San Gregorio en una misma jornada, el sur santafesino mostró dos experiencias concretas de cómo el cooperativismo puede liderar procesos de innovación energética desde el interior productivo.

Se trata de proyectos que no solo reducen impacto ambiental y diversifican la matriz eléctrica, sino que además generan ahorro real, fortalecen el arraigo local y convierten a la energía en una herramienta de desarrollo comunitario.